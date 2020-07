Nhan sắc thí sinh nhịn ăn cơm 3 tháng dự thi HHVN 2020

Kim Trà My tỏ ra rất quyết tâm cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chân dài miệt mài ở phòng tập, nhịn ăn cơm 3 tháng để có vóc dáng hoàn hảo. Trà My giảm được 6kg, hiện tại sở hữu số đo vòng 2 là 60cm. Trà My cho biết, cô sẽ tiếp tục nghiêm khắc với bản thân để có sự chuẩn bị tốt hơn cho Hoa hậu Việt Nam năm nay. Năm 2019, Trà My dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Thành tích của cô là top 20 thí sinh xuất sắc phía Bắc. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 là cuộc thi Trà My tham gia để "cho biết". 10X sở hữu gương mặt khả ái, thân hình cân đối. Tuy nhiên, chiều cao của cô khá khiêm tốn (1m68). Sau khi rời Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Trà My lột xác về ngoại hình. 10X hiện tại sở hữu thân hình đồng hồ cát săn chắc, đôi chân thon. Trà My gợi cảm hơn sau khi rời cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Vẻ sang chảnh của 10X khiến không ít người bất ngờ. Trà My hiện là sinh viên Đại học Công đoàn Hà Nội. Cô từng tiết lộ bản thân thích sự thử thách, ưa xê dịch và muốn trải nghiệm những điều mới. Trà My hiện là một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Mời quý độc giả xem video "Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn VTC

Kim Trà My tỏ ra rất quyết tâm cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chân dài miệt mài ở phòng tập, nhịn ăn cơm 3 tháng để có vóc dáng hoàn hảo. Trà My giảm được 6kg, hiện tại sở hữu số đo vòng 2 là 60cm. Trà My cho biết, cô sẽ tiếp tục nghiêm khắc với bản thân để có sự chuẩn bị tốt hơn cho Hoa hậu Việt Nam năm nay. Năm 2019, Trà My dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Thành tích của cô là top 20 thí sinh xuất sắc phía Bắc. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 là cuộc thi Trà My tham gia để "cho biết". 10X sở hữu gương mặt khả ái, thân hình cân đối. Tuy nhiên, chiều cao của cô khá khiêm tốn (1m68). Sau khi rời Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Trà My lột xác về ngoại hình. 10X hiện tại sở hữu thân hình đồng hồ cát săn chắc, đôi chân thon. Trà My gợi cảm hơn sau khi rời cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Vẻ sang chảnh của 10X khiến không ít người bất ngờ. Trà My hiện là sinh viên Đại học Công đoàn Hà Nội. Cô từng tiết lộ bản thân thích sự thử thách, ưa xê dịch và muốn trải nghiệm những điều mới. Trà My hiện là một trong những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Mời quý độc giả xem video "Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn VTC