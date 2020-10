Nhan sắc thí sinh 2 lần bị loại sớm khỏi Hoa hậu Việt Nam

Ngô Thị Diệu Ngân gây tiếc nuối khi chỉ lọt top 60 vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Ở mùa giải năm 2018, người đẹp đến từ Nghệ An cũng sớm dừng chân khi có tên trong top 38 chung kết. Sau khi bị loại khỏi Hoa hậu Việt Nam 2020, Diệu Ngân tung bộ ảnh khoe vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm. Trước Hoa hậu Việt Nam, Diệu Ngân từng đoạt một số giải thưởng như Quán quân Người đẹp Đền Cuông – Thanh niên thanh lịch 2017, Giải Ba cuộc thi ảnh online Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018. Diệu Ngân ngày càng gợi cảm sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Cô nhận được những lời mời chụp ảnh nhờ kinh nghiệm và lợi thế ngoại hình. 10X hiện tại sở hữu vòng eo 58 cm. Diệu Ngân đang là sinh viên ngành Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Nhận định kiến thức là hành trang rất quan trọng trong cuộc sống, cô luôn đặt việc học lên hàng đầu. Người đẹp mới đây cho biết cô muốn theo đuổi con đường làm MC truyền hình. Diệu Ngân cũng tiết lộ, cô sẽ không thi thêm cuộc thi hoa hậu nào nữa. "Có lẽ ngôi vị cao nhất không chỉ dành cho một cô gái xinh đẹp mà còn phải có thêm nhiều yếu tố khác", 10X chia sẻ trên báo Tổ quốc. Diệu Ngân cho rằng việc không tiến xa ở Hoa hậu Việt Nam 2020 là do thiếu may mắn. Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong bán kết". Nguồn Zing

