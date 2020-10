Nhan sắc thật gây sốc của mỹ nhân Lưu Hiểu Khánh

Lưu Hiểu Khánh thường được khen trẻ hơn so với tuổi của mình rất nhiều, nhưng khi nhìn những tấm hình như thế này, có lẽ mọi người lại phải nghĩ lại. Nhiều người cho rằng, vẻ trẻ trung đó của nữ diễn viên 70 tuổi là nhờ trang điểm, photoshop và phẫu thuật thẩm mỹ. Không có những "vũ khí" nói trên, khuôn mặt của diễn viên "Võ Tắc Thiên" lộ rõ nếp nhăn, cơ mặt chảy xệ và vẻ già nua vốn dĩ. Những bức ảnh chưa qua photoshop của Lưu Hiểu Khánh còn để lộ rõ nét thẩm mỹ bởi khuôn mặt của bà cứng đờ. Khuôn mặt của Lưu Hiểu Khánh lộ nhiều vết lồi lõm, được cho là hậu quả của việc thẩm mỹ quá đà. Một bức ảnh chụp gần mặt Lưu Hiểu Khánh trong một dịp đi dự sự kiện lộ rõ những nếp nhăn, vết nám dù bà đã trang điểm rất kỹ. Mặc dù rất chú trọng chăm sóc da mặt, tập luyện thể thao nhưng "Võ Mị Nương" phiên bản đời thật cũng không thể chiến thắng được kẻ thù thời gian. Dùng kính râm che mắt để không lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng khuôn mặt bà vẫn không giấu được vẻ già nua vì cơ mặt chảy xệ. So hai bức hình một đã qua photoshop (trái) và một nguyên gốc sẽ thấy rõ được vẻ già nua của Lưu Hiểu Khánh. Bà nhiều lần bị chỉ trích vì photoshop quá đà để níu giữ thanh xuân nhưng lại bị lộ dấu vết chỉnh sửa ảnh quá lố. Nếu so với những bức ảnh chân thực trên kia, bức ảnh này là một Lưu Hiểu Khánh hoàn toàn khác. Bà trẻ trung từ khuôn mặt, vóc dáng tới trang phục khi đi dự một sự kiện. Rõ ràng vẻ đẹp này đã có bàn tay của người chỉnh ảnh. Tương tự như vậy, nhìn bức ảnh này, ai cũng ngỡ Lưu Hiểu Khánh chụp năm bà 40, nhưng không, nó được chụp khi bà đã qua ngưỡng lục tuần. Hình ảnh Lưu Hiểu Khánh tươi trẻ trong lễ sinh nhật 69 tuổi rõ ràng là phải nhờ công nghệ mới có được. Xem video "9 sao Hoa ngữ chật vật kiếm sống trước khi nổi tiếng". Nguồn Youtube/ Top sao Hoa:

