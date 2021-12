Nhan sắc Quỳnh Anh lên ngôi quán quân Siêu mẫu châu Á 2021

Chung kết cuộc thi Supermodel me 2021 - Siêu mẫu châu Á vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Quỳnh Anh. Ảnh: Yan Học trò của Võ Hoàng Yến vượt mặt Nikki (Philippines) và Hannah (Singapore) trong chung kết. Ảnh: FB Quỳnh Anh Quán quân Quỳnh Anh sinh năm 1999. Cô cao 1m72, sở hữu vóc dáng mảnh mai, cùng gương mặt góc cạnh, đậm nét Á Đông. Ảnh: FB Quỳnh Anh Quỳnh Anh từng tự ti vì ngoại hình gầy gò và đen nhẻm trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Ảnh: Bazaarvietnam Năm 2018, Quỳnh Anh tham gia cuộc thi The Face. Trong chung kết, học trò của Võ Hoàng Yến đoạt giải á quân. Ảnh: Zing Sau The Face, Quỳnh Anh đắt show. Nhiều nhà thiết kế lựa chọn chân dài trong các show thời trang. Ảnh: FB Quỳnh Anh Học trò của Võ Hoàng Yến tự tin sải bước trên các sàn catwalk. Ảnh: FB Quỳnh Anh Nữ người mẫu sinh năm 1999 khoe vóc dáng gợi cảm khi làm mẫu ảnh. Ảnh: FB Quỳnh Anh Quỳnh Anh sở hữu vóc dáng mảnh mai phù hợp với nhiều mẫu trang phục. Ảnh: FB Quỳnh Anh Chân dài duy trì chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học để giữ vóc dáng. Ảnh: FB Quỳnh Anh Thần thái của Quỳnh Anh khi làm người mẫu ngày càng cuốn hút. Ảnh: FB Quỳnh Anh Nhan sắc gây mê của học trò Võ Hoàng Yến ở đời thường. Ảnh: FB Quỳnh Anh Xem video "Võ Hoàng Yến - Quỳnh Anh ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn Youtube Võ Hoàng Yến

