Nhan sắc quyến rũ của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

Chung kết Miss Universe 2022 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mỹ (giữa). Cô đánh bại hơn 80 thí sinh khác để đăng quang. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới sinh năm 1994. Vào tháng 10/2022, Gabriel chia sẻ trên truyền thông về hoàn cảnh gia đình: "Bố tôi từ Philippines chuyển đến Mỹ theo học bổng đại học với khoảng 20 USD trong túi. Bố tôi đã gặp mẹ tôi ở Texas. Tôi tự hào khi mang dòng máu lai". Gabriel bắt đầu may vá lần đầu tiên vào năm 15 tuổi và yêu thích thiết kế. Cô có bằng thiết kế thời trang chuyên ngành sợi vào năm 2018 tại Đại học North Texas. Gabriel cho biết, cô là một nhà thiết kế thời trang thân thiện với môi trường. Người đẹp đã hướng dẫn may vá cho những phụ nữ từng là nạn nhân bạo lực gia đình. Gabriel thiết kế trang phục cho bản thân. Khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, người đẹp tự tin diện trang phục do chính mình thực hiện. Gabriel khoe tự thiết kế váy áo thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022. Đại diện Mỹ có 5 năm kinh nghiệm làm người mẫu. Chân dài sinh năm 1994 thuộc nhóm thí sinh mạnh. Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 2022 có lợi thế là đại diện nước chủ nhà. Gabriel đọ sắc đại diện Ấn Độ khi tham gia cuộc thi. Đại diện Mỹ gây ấn tượng ở bán kết. Khoảnh khắc đăng quang của đại diện Mỹ. Xem video "Người đẹp Mỹ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022". Nguồn video FPT Play

