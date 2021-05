Nhan sắc “người vợ chưa được công khai” của Hoài Linh

Giữa ồn ào của Hoài Linh và bà Phương Hằng, ca sĩ Hà My lên tiếng tự nhận mình là " vợ chưa được công khai của Hoài Linh" và khẳng định nam danh hài không làm gì sai. Ảnh cắt clip Youtube Trai Úc. Vài năm trước đó, giọng ca sinh năm 1978 từng tiết lộ Hoài Linh là mối tình đầu của mình và mong muốn lớn nhất của chị là làm vợ nam nghệ sĩ. Thậm chí trong lần chia sẻ mới đây trên Youtube, Hà My khẳng định: "Tôi dám ngồi đây, tuyên bố mình là vợ của Hoài Linh. Chồng tôi mỗi đêm rất buồn, có những tâm sự, tâm tư trong vụ việc về ông Võ Hoàng Yên”. Không chỉ gây chú ý với danh xưng "vợ của Hoài Linh", ca sĩ Hà My còn khiến nhiều người thắc mắc về nhan sắc xinh đẹp thế nào mà từng khiến bao chàng trai si mê? Ca sĩ Hà My nổi danh từ khá sớm nhờ tài năng và nhan sắc. Thời trẻ, cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú, sắc sảo. Ảnh: Hà My và Ngọc Hải - em trai danh ca Ngọc Sơn. Qua thời gian, ca sĩ Hà My vẫn giữ được nét đẹp từ tuổi thanh xuân với đôi mắt thu hút, mái tóc dài thướt tha và vóc dáng gợi cảm. Ở tuổi U50, gương mặt nữ ca sĩ đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn có nét cuốn hút riêng. Sớm nổi danh nhưng những bồng bột của tuổi trẻ đã dẫn Hà My vào con đường sai lầm, khiến sự nghiệp của cô chững lại. Đường tình duyên của Hà My cũng gặp nhiều trắc trở. Trải qua nhiều cuộc hôn nhân, kết hôn lúc còn trẻ, có 1 con gái, nhưng cuối cùng Hà My vẫn một mình lẻ bóng. Hà My từng chia sẻ về cuộc sống vất vả mưu sinh cùng gánh nặng phải chăm lo cho mẹ già, con gái và cháu ngoại trong căn nhà chật hẹp ở TP HCM. Hiện, tình cũ Hoài Linh vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật nhỏ và cập nhật cuộc sống đời thường lên mạng xã hội. Xem video "Hà My trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca". Nguồn Zing/ THVL

