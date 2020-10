Nhan sắc mỹ nữ An Giang cắt tóc ngắn lọt chung kết HHVN 2020

Trong top 35 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Cẩm Đan sinh năm 2002, đến từ An Giang. Trước Hoa hậu Việt Nam, cô chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào. Cẩm Đan sở hữu gương mặt có nét đẹp hao hao diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thái Lan Mai Davika, nữ ca sĩ Hàn Quốc Lisa (nhóm Black Pink). Chia sẻ về việc được gọi bản sao của một số người nổi tiếng, Cẩm Đan cho hay: “Có lẽ mình may mắn sở hữu ngoại hình xinh đẹp giống một số diễn viên, hoa hậu nên gặp ai thì mọi người cũng nhận xét như thế. Mình rất vui về những lời khen này và xem đó là động lực để cố gắng hơn nữa”. Chân dài đến từ An Giang hiện tại sở hữu vóc dáng cân đối, gợi cảm. Tuy nhiên, trước đây, Cẩm Đan nặng đến 60 kg. Những lời chê bai từ bạn bè về thân hình là động lực khiến Cẩm Đan giảm đến 10 kg trong một tháng. Người đẹp đến từ An Giang tự tin về ngoại hình sau khi giảm cân thành công. "Đan tự tin vào gương mặt, hình thể cũng như khả năng ứng biến trước mọi tình huống của mình", cô chia sẻ. Cẩm Đan hiện theo học Trung cấp Nghề Châu Đốc. 10X từng sở hữu mái tóc dài thướt tha. Hình ảnh Cẩm Đan mặc áo dài ngồi trên ghế nhà trường. 10X có sự lột xác khi bước vào hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam. Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Sen Vàng

Trong top 35 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Cẩm Đan sinh năm 2002, đến từ An Giang. Trước Hoa hậu Việt Nam, cô chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào. Cẩm Đan sở hữu gương mặt có nét đẹp hao hao diễn viên Việt Trinh, diễn viên Thái Lan Mai Davika, nữ ca sĩ Hàn Quốc Lisa (nhóm Black Pink). Chia sẻ về việc được gọi bản sao của một số người nổi tiếng, Cẩm Đan cho hay: “Có lẽ mình may mắn sở hữu ngoại hình xinh đẹp giống một số diễn viên, hoa hậu nên gặp ai thì mọi người cũng nhận xét như thế. Mình rất vui về những lời khen này và xem đó là động lực để cố gắng hơn nữa”. Chân dài đến từ An Giang hiện tại sở hữu vóc dáng cân đối, gợi cảm. Tuy nhiên, trước đây, Cẩm Đan nặng đến 60 kg. Những lời chê bai từ bạn bè về thân hình là động lực khiến Cẩm Đan giảm đến 10 kg trong một tháng. Người đẹp đến từ An Giang tự tin về ngoại hình sau khi giảm cân thành công. "Đan tự tin vào gương mặt, hình thể cũng như khả năng ứng biến trước mọi tình huống của mình", cô chia sẻ. Cẩm Đan hiện theo học Trung cấp Nghề Châu Đốc. 10X từng sở hữu mái tóc dài thướt tha. Hình ảnh Cẩm Đan mặc áo dài ngồi trên ghế nhà trường. 10X có sự lột xác khi bước vào hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam . Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Sen Vàng