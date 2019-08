Nhan sắc Kỳ Duyên thay đổi chóng mặt sau 5 năm đăng quang

Hoa hậu Kỳ Duyên sinh năm 1996. Năm lớp 10, cô nặng đến 70 kg, tuy nhiên đến năm lớp 11, Kỳ Duyên giảm được 11 kg. Ảnh: Zing Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Kỳ Duyên sở hữu gương mặt đầy đặn và khá tròn trịa. Ảnh: Lao động Với gương mặt bầu bĩnh, Kỳ Duyên có vẻ đẹp phúc hậu. Tháng 4/2015, Kỳ Duyên bất ngờ để lộ chiếc cằm nhọn bất thường, thậm chí còn hơi bị lệch sang phải. Tháng 6/2015, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện với gương mặt cứng do trang điểm quá đậm cùng chiếc cằm nhọn làm dấy nghi vấn cô dao kéo. Ảnh: VTC Ngoài gương mặt trông cứng hơn, nụ cười của Hoa hậu Kỳ Duyên cũng thiếu tự nhiên so với trước kia. Đối mặt nghi vấn dao kéo, Kỳ Duyên cho biết gương mặt cô dần thay đổi do phương pháp bấm huyệt làm gọn cơ mặt, giảm mỡ ở hàm. Ngoài gương mặt, vòng một của Kỳ Duyên cũng có thay đổi lớn. Từ khá khiêm tốn, vòng một của cô căng đầy gợi cảm. Kỳ Duyên thừa nhận nâng ngực vào tháng 3/2018. Ảnh: Thế giới trẻ Hoa hậu Kỳ Duyên của bây giờ còn ngày càng giống ca sĩ Bảo Thy. Tháng 5/2019, Kỳ Duyên được cho là tăng cân quá nhiều khi lộ ảnh tay thô, vai to. Ảnh: VietnamnetHình ảnh Kỳ Duyên như bà mẹ bỉm sữa với vóc dáng phát tướng, ăn mặc xuề xòa cũng khiến fan giật mình. Khi chụp hình từ góc nghiêng, vòng hai thon gọn của Kỳ Duyên bỗng dưng biến mất. Khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, Kỳ Duyên tiếp tục để lộ vòng hai kém săn chắc. Ảnh: Vietnamnet Từ đầu tháng 6/2019, Kỳ Duyên bắt đầu bước vào công cuộc giảm cân. Đến tháng 7, cô đã giảm được 10 kg, lấy lại được vóc dáng thon gọn. Xem video "Hoa hậu Kỳ Duyên với khoảnh khắc thần thái đỉnh cao". Nguồn Youtube/ Sen Vàng:

