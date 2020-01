Nhan sắc Huyền My từ thời hot girl đến hiện tại thay đổi ra sao?

Huyền My sinh năm 1995, từng là mẫu teen được yêu thích nhất và đắt show quảng cáo cho các hãng ô tô danh tiếng. Với lợi thế gương mặt xinh xắn, duyên dáng, thân hình cân đối, Huyền My từng đoạt giải thưởng Siêu mẫu ăn ảnh châu Á 2011. Năm 2014, Huyền My đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, cô cao 1m74, nặng 54kg, số đo ba vòng 83- 62- 93. Giữa năm 2015, Á hậu Huyền My có cuộc lột xác nhan sắc, bắt đầu từ việc nhổ bỏ chiếc răng khểnh. Huyền My cũng chăm diện những trang phục gợi cảm hơn thay vì phong cách thanh lịch, dịu dàng. Hot girl một thời còn chọn cách trang điểm đậm và quyến rũ hơn sau khi rời Hoa hậu Việt Nam 2014.Nguyễn Trần Huyền My giữ được thân hình gợi cảm cùng số đo 3 vòng hoàn hảo. Năm 2017, Huyền My trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tại sân chơi này, cô đạt thành tích top 10 chung cuộc. Sau khi đoạt danh hiệu á hậu, người đẹp sinh năm 1995 sống rất kín đáo. Huyền My cũng khéo giữ hình ảnh. Huyền My hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Trong những năm qua, cô vướng một số tin đồn tình cảm nhưng chưa một lần công khai bạn trai. Huyền My tâm sự cô không muốn lập gia đình quá muộn, nếu 30 tuổi mà chưa lấy chồng, chắc cô sẽ không kết hôn. Người đẹp dự định hoạt động giải trí thêm 2-3 năm nữa, sau đó lập gia đình. Mới đây, Huyền My thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tung loạt ảnh hóa cô dâu xinh đẹp. Mời quý độc giả xem video "Huyền My chia sẻ về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn VTC

Huyền My sinh năm 1995, từng là mẫu teen được yêu thích nhất và đắt show quảng cáo cho các hãng ô tô danh tiếng. Với lợi thế gương mặt xinh xắn, duyên dáng, thân hình cân đối, Huyền My từng đoạt giải thưởng Siêu mẫu ăn ảnh châu Á 2011. Năm 2014, Huyền My đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, cô cao 1m74, nặng 54kg, số đo ba vòng 83- 62- 93. Giữa năm 2015, Á hậu Huyền My có cuộc lột xác nhan sắc, bắt đầu từ việc nhổ bỏ chiếc răng khểnh. Huyền My cũng chăm diện những trang phục gợi cảm hơn thay vì phong cách thanh lịch, dịu dàng. Hot girl một thời còn chọn cách trang điểm đậm và quyến rũ hơn sau khi rời Hoa hậu Việt Nam 2014. Nguyễn Trần Huyền My giữ được thân hình gợi cảm cùng số đo 3 vòng hoàn hảo. Năm 2017, Huyền My trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tại sân chơi này, cô đạt thành tích top 10 chung cuộc. Sau khi đoạt danh hiệu á hậu, người đẹp sinh năm 1995 sống rất kín đáo. Huyền My cũng khéo giữ hình ảnh. Huyền My hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Trong những năm qua, cô vướng một số tin đồn tình cảm nhưng chưa một lần công khai bạn trai. Huyền My tâm sự cô không muốn lập gia đình quá muộn, nếu 30 tuổi mà chưa lấy chồng, chắc cô sẽ không kết hôn. Người đẹp dự định hoạt động giải trí thêm 2-3 năm nữa, sau đó lập gia đình. Mới đây, Huyền My thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tung loạt ảnh hóa cô dâu xinh đẹp. Mời quý độc giả xem video "Huyền My chia sẻ về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn VTC