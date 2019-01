Nhan sắc cô gái kế vị Hương Giang thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế

Nhật Hà đăng quang Quán quân. Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của cô nàng Nhật Hà. Đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, nhật Hà vẫn không hề bị lép vế. Nhật Hà đã gây ấn tượng về tài năng và khả năng ngoại ngữ trong đêm chung kết.

Trước đó ở vòng casting, Nhật Hà chính là người nhận được ngôi sao may mắn do chính Hoa hậu Hương Giang trao tặng. Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, Nhật Hà đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào như Idol Hàn Quốc.



Giám khảo Hương Giang khen ngợi vẻ ngoài nữ tính và cho rằng ở ngoài đời nếu không nói sẽ không ai biết Nhật Hà là người chuyển giới. Với riêng Nhật Hà, cô cũng tâm sự về khó khăn của đời mình khi nhận được sự ủng hộ từ mẹ nhưng ba lại là người khiến cô suy nghĩ nhiều nhất khi không nói chuyện với con gái trong suốt 4 năm qua. Nhật Hà tại vòng casting.

Quả đúng như Hoa hậu Hương Giang đã chia sẻ, nếu nhìn Nhật Hà ngoài đời sẽ không ai nghĩ cô là người chuyển giới bởi vẻ ngoài mềm mại, nữ tính cùng giọng nói nhỏ nhẹ, đáng yêu. Trải qua từng vòng thi, Nhật Hà đã chứng tỏ không những mình là nhân tố nổi bật trong team Hồng mà còn trong tất cả những thí sinh của chương trình.



Nhiều người nhận xét, chiến thắng của Nhật Hà được đánh giá khá thuyết phục và cô được kỳ vọng sẽ đem lại kỳ tích như Hoa hậu Hương Giang từng làm tại "Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019". Cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của Nhật Hà với những hình ảnh dưới đây. Ngoài đời, Nhật Hà sở hữu gương mặt xinh đẹp, đáng yêu khiến nhiều người say đắm. Tóc ngắn cũng không dìm được nhan sắc cô nàng. Trong cuộc thi, Nhật Hà luôn ghi điểm với sự tự tin, chinh phục mọi thử thách khiến nhiều người ấn tượng. Nhật Hạ ngoài đời cũng rất gần gũi, thân thiện và yêu mến mọi người.

