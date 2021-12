Nhan sắc biến đổi theo thời gian của Khánh My

Khánh My sinh năm 1991, sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Năm 2011, cô đoạt giải vàng Ngôi sao người mẫu và Người đẹp Áo dài trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu tại Mỹ. Ảnh: Vietnamnet Khánh My khoe vẻ đẹp dịu dàng trong tà áo dài tại Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu tại Mỹ. Ảnh: Vietnamnet Năm 2014, chân dài từng tuyên bố sẽ trả 3 tỷ cho ai tìm ra dấu hiệu dao kéo trên gương mặt cô. Ảnh: FB Khánh My “My sẽ đồng ý trả 3 tỷ cho ai phát hiện ra trên khuôn mặt My có sửa chỗ nào đó”, Khánh My chia sẻ trên Đất Việt. Ảnh: FB Khánh My Khi được hỏi có muốn thay đổi nét gì đó trên khuôn mặt vào năm 2014, Khánh My nghĩ rằng gương mặt của cô đã hài hòa. Ảnh: FB Khánh My “Nét đẹp trời cho, ba mẹ cho, có sao mình để vậy thôi”, Khánh My nói. Ảnh: FB Khánh My Nữ người mẫu sinh năm 1991 ngày càng trẻ trung, gợi cảm. Ảnh: FB Khánh My Vòng ba của Khánh My lên đến 103 cm. Ảnh: FB Khánh My Khánh My khẳng định vòng 1 và 3 của cô đẹp nhờ tập luyện. Ảnh: FB Khánh My “1 tiếng đấm boxing và muay Thái cùng với HLV chuyên nghiệp. 1 tiếng 30 phút tập mông, bụng, thân trên. Đẫm mồ hôi và đau đớn nhưng sau đó lại mang đến sức khỏe và cơ thể thật săn chắc. Đâu có gì mà tự nhiên hay dễ dàng có được. Theo My, đẹp không chưa bao giờ là đủ mà phải thật sự khỏe mạnh và luôn trau dồi thêm kiến thức. Đó mới là mục đích sống của My”, cô chia sẻ. Ảnh: FB Khánh My Xinh đẹp, gợi cảm, Khánh My được nhiều người theo đuổi. Ảnh: FB Khánh My Mới đây, cô vướng tin đồn là cô gái xuất hiện bên doanh nhân Đức Huy. Phía đại diện người mẫu Khánh My từ chối trả lời về tin đồn. Ảnh: FB Khánh My "Chúng tôi không lên tiếng về những thông tin không phải bên chúng tôi phát ngôn hay đưa ra, nhất là những thông tin tự suy diễn", đại diện Khánh My chia sẻ trên Lao động. Ảnh: FB Khánh My Xem video "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My

