Người thân, đồng nghiệp khóc ngất trước mộ phần nghệ sĩ Anh Vũ

Ngày 1/4, khi đang lưu diễn ở Mỹ, nghệ sĩ Anh Vũ qua đời. Sáng ngày 12/4, gia đình, đồng nghiệp đã đưa tiễn cố diễn viên về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Người lao động Nghệ sĩ Anh Vũ được an táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, TP HCM. Ảnh: Saostar Bố của cố diễn viên khóc ngất trong giây phút hạ huyệt. Ảnh: Zing Sự ra đi của Anh Vũ khiến bố mẹ của anh vô cùng đau xót. Ảnh: Zing Thân với Anh Vũ, nghệ sĩ Minh Nhí cũng khóc nức nở trong lễ an táng của Anh Vũ. Ảnh: Zing Diễn viên Trịnh Kim Chi nghẹn ngào tiễn đưa Anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Dân Việt Lễ an táng của nghệ sĩ Anh Vũ bị náo loạn bởi đám đông giành nhau chỗ để chụp ảnh, livestream. Ảnh: Saostar Có một số người dân còn trèo cây, đu cột để livestream gây phản cảm. Ảnh: Dân Việt Đám đông khiến người thân, đồng nghiệp đến tiễn đưa Anh Vũ gặp khó khăn trong lúc di chuyển đến mộ phần của cố diễn viên. Ảnh: Dân Việt Túc trực trong đám tang của Anh Vũ suốt những ngày qua, Hồng Vân vừa gửi lời vĩnh biệt đến người đàn em quá cố. "Mâm cơm đêm qua ngay chỗ em ngồi trang điểm mỗi đêm trước suất diễn. Chớp mắt là đã sáng. Chia tay thật rồi Vũ ơi, bạn bè và khán giả mộ điệu của em thật đông. Em thật hạnh phúc đúng không? Nhớ là khi về được với tổ nghiệp rồi là phải xin tổ phù hộ cho sân khấu luôn sáng đèn nha bé. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, những người ở lại vẫn phải bươn trải để tồn tại và cuộc sống phải trở lại bình thường, mọi thứ sẽ dần phôi pha nhưng chị nghĩ sân khấu của mình khó quên được em lắm nhất là khi bước vào phòng hoá trang. Gần 20 năm chỗ ngồi đó là của em mỗi đêm. Vĩnh biệt Vũ của chị. Chị phải trở lại công việc thường ngày rồi, phù hộ cho chị khỏe mạnh nha em", Hồng Vân viết. Tối ngày 11/4, Hồng Vân chuẩn bị mâm cơm cúng Anh Vũ tại sân khấu kịch Hồng Vân - nơi anh dành cả tuổi thanh xuân gắn bó. Hình ảnh các học trò của Anh Vũ chắp niệm trước mâm cơm cúng cố diễn viên. Xem video "Anh Vũ tham gia chương trình Ký ức vui vẻ". Nguồn Zing

