Người mẫu Lê Thúy ngày càng thành công, quyến rũ

Xuất hiện trong show diễn mới đây của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Lê Thúy nhận được nhiều lời khen ngợi từ thần thái tới khả năng catwalk. Lê Thúy là một trong những người mẫu thành công và hạnh phúc nhất của Vbiz. Sau 4 năm nổi lên từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model, Lê Thúy kết hôn với nam diễn viên Đỗ An. Từ một cô gái có thân hình gầy nhẳng cao 1m80 nhưng nặng có 40kg, Lê Thúy đã cải thiện vóc dáng rõ rệt trong vài năm trở lại đây. Không chỉ vóc dáng, thần thái của người đẹp quê Quảng Bình cũng thăng hạng thấy rõ. Năm 2022, người mẫu sinh năm 1991 quyết định cắt lợi, hạ xương hàm và sửa lại 20 chiếc răng. Kể từ khi sửa răng, Lê Thúy tự tin hơn mỗi khi cười. Ngoài thành công trong nghề người mẫu, Lê Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cô được chồng cưng chiều hết mực. Nữ người mẫu còn kinh doanh rất mát tay khi mở cửa hàng ốc ở Sài Gòn và mới đây mở thêm chi nhánh ở quê hương Quảng Bình. Người mẫu Lê Thúy xinh đẹp và quyến rũ hơn nhiều khi tăng cân.Vẻ ngoài của Lê Thúy khi đi thi Vietnam's Next Top Model 2011 gây ra nhiều tranh cãi, người khen, kẻ chê bởi khuôn mặt góc cạnh, chiều cao 1m80 với các số đo 80-67-90.Xem video: "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường

Xuất hiện trong show diễn mới đây của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Lê Thúy nhận được nhiều lời khen ngợi từ thần thái tới khả năng catwalk. Lê Thúy là một trong những người mẫu thành công và hạnh phúc nhất của Vbiz. Sau 4 năm nổi lên từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model, Lê Thúy kết hôn với nam diễn viên Đỗ An. Từ một cô gái có thân hình gầy nhẳng cao 1m80 nhưng nặng có 40kg, Lê Thúy đã cải thiện vóc dáng rõ rệt trong vài năm trở lại đây. Không chỉ vóc dáng, thần thái của người đẹp quê Quảng Bình cũng thăng hạng thấy rõ. Năm 2022, người mẫu sinh năm 1991 quyết định cắt lợi, hạ xương hàm và sửa lại 20 chiếc răng. Kể từ khi sửa răng, Lê Thúy tự tin hơn mỗi khi cười. Ngoài thành công trong nghề người mẫu, Lê Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cô được chồng cưng chiều hết mực. Nữ người mẫu còn kinh doanh rất mát tay khi mở cửa hàng ốc ở Sài Gòn và mới đây mở thêm chi nhánh ở quê hương Quảng Bình. Người mẫu Lê Thúy xinh đẹp và quyến rũ hơn nhiều khi tăng cân. Vẻ ngoài của Lê Thúy khi đi thi Vietnam's Next Top Model 2011 gây ra nhiều tranh cãi, người khen, kẻ chê bởi khuôn mặt góc cạnh, chiều cao 1m80 với các số đo 80-67-90. Xem video: "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường