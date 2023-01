Thề không lấy chồng, Lê Thúy giờ hạnh phúc bên ông xã điển trai

Người mẫu Lê Thúy và diễn viên Đỗ An vừa kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Trong một chương trình, Lê Thúy chia sẻ, cô từng thề sẽ không lấy chồng. Sau khi quen Đỗ An, nữ người mẫu quyết định lên xe hoa bởi chồng là người đàn ông rất trách nhiệm. Tình cảm của Lê Thúy - Đỗ An ngày càng bền chặt. Cặp đôi đều cố gắng gìn giữ hôn nhân. Giống bao cặp vợ chồng khác, Lê Thúy và Đỗ An gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu sống chung một nhà vì có nhiều khác biệt cũng như chưa hiểu hết tính cách của nhau. Cả hai nhường nhịn, kiên nhẫn để giải quyết những mâu thuẫn. Đỗ An ủng hộ Lê Thúy làm người mẫu, kinh doanh. Còn Lê Thúy động viên chồng ca hát, đóng phim. Với Lê Thúy, tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Đỗ An mong anh và Lê Thúy mãi là người tình. Lê Thúy được nhà chồng yêu thương. Cô từng chia sẻ: "Vì nhà chồng tôi không có con gái nên tôi được bố mẹ chồng rất cưng chiều. Mọi việc trong gia đình mẹ thường lặng lẽ quán xuyến để tôi tập trung cho công việc. Bù lại, tôi thường xuyên rủ mẹ đi làm đẹp để chăm sóc lại vẻ ngoài cho mẹ". Đỗ An có mối quan hệ tốt với gia đình vợ. Lê Thúy từng chia sẻ, Đỗ An xem mẹ vợ như mẹ ruột, sẵn sàng sấy tóc cho mẹ của Lê Thúy. Vợ chồng Lê Thúy vẫn nỗ lực để có con. Xem video "Lê Thúy catwalk". Nguồn Đỗ Mạnh Cường

