Người hâm mộ khóc khi đến viếng nữ ca sĩ Sulli

Nữ ca sĩ Sulli qua đời do tự tử vào ngày 14/10. Theo cáo phó, mẹ và hai anh trai của Sulli là chủ tang. Lễ tang bắt đầu từ 10h ngày 16/10. Theo Zing, nữ ca sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyungsang. Ảnh: Zing Trên trang chủ, SM Entertainment thông báo fan có thể tới viếng Sulli từ 16h (giờ Hàn Quốc) ngày 15/10. Vì vậy, chiều tối ngày 15/10, một số người hâm mộ đã đến tiễn biệt Sulli. Ảnh: Zing Theo Zing, người hâm mộ lặng lẽ tới đặt hoa trước di ảnh của Sulli. Nhiều người thậm chí đã khóc. Ảnh: Zing Chiều tối ngày 14/10, Sulli được phát hiện treo cổ tự vẫn ở nhà riêng. Xe cứu thương đã tức tốc tới nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ảnh: The Fact Thi thể của nữ ca sĩ được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương. Ảnh: Mydaily Cảnh sát khám nghiệm thi thể Sulli sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình. Ảnh: Yonhapnews Cảnh sát cho biết, trong cuốn nhật ký, ở trang cuối cùng, Sulli viết hai từ: "Đau khổ". Trước đó, cô thừa nhận sống trong cô độc. Sự ra đi của Sulli khiến người hâm mộ nhớ lại 17 điều cô muốn làm trước qua khi đời. Ảnh: Lao động Trong 17 điều ước nguyện, Sulli mãi mãi không thể thực hiện được ước nguyện "kết hôn". Ảnh: Lao động Trước khi mất, Sulli chịu sự chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn vì nhiều lý do. Bản thân cô luôn khẳng định cô không phải là người xấu. Mời quý độc giả xem video "Sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Top sao hoa

