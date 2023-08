Người đẹp Hồng Hạnh thay đổi thế nào hậu dao kéo?

Khuôn mặt của Lê Thị Hồng Hạnh - thí sinh được chọn vào vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2023, thay đổi rõ rệt trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2020 và 2021, người đẹp quê Thái Bình đã phẫu thuật nâng mũi, cắt mí, chỉnh răng, tiêm filler môi. Tuy nhiên, khuôn mặt của Hồng Hạnh khi mới phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn đơ, cứng. Sau 3 năm "dao kéo", khuôn mặt của cô gái sinh năm 2000 đã mềm mại, cân đối và xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngoài khuôn mặt ưa nhìn, Hồng Hạnh còn sở hữu thân hình quyến rũ với chiều cao 1m68 và số đo ba vòng 82-58-90 cm. Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Hồng Hạnh tự tin vào vẻ ngoài của mình và tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc, chương trình truyền hình thực tế như: Miss Grand Vietnam, The Face Vietnam, The New Mentor. Sau khi dừng lại ở top 15 Miss Grand Vietnam 2022, người đẹp Lê Thị Hồng Hạnh tiếp tục thử sức mình tại Miss Grand Vietnam 2023. Lê Thị Hồng Hạnh được xem là thí sinh nhiều triển vọng trong Miss Grand Vietnam 2023. Cô từng hai lần thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng thất bại. Mặc dù không đỗ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng người đẹp Thái Bình vẫn theo đuổi đam mê nghề diễn của mình và trở thành diễn viên tự do, được biết đến qua series hài "Coi thường chủ tịch và cái kết".Xem video: "Hoa hậu gốc Bình Định bị tước vương miện sau đăng quang là ai?".

