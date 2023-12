Ngọc Trinh và loạt sao Việt vướng ồn ào tai tiếng nhất năm 2023

Ngọc Trinh là một trong những sao Việt vướng ồn ào tai tiếng nhất năm 2023. Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - nghệ danh Ngọc Trinh) về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… Việc biểu diễn của "nữ hoàng nội y" được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Công Thương. Chiều ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức đã làm việc với Ngọc Trinh do lái xe máy phân khối lớn buông hai tay. Công an cũng lập biên bản nữ người mẫu gốc Trà Vinh lỗi điều khiển mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe. Ảnh: Saostar. Tháng 4/2023, diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào 20h10 ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ tang vật 0,696g MTTH. Tại cơ quan Công an, Lệ Hằng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Ảnh: Người Lao Động. Cách đây nhiều năm, Lệ Hằng được khán giả biết đến qua vai Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em. Sau khi giải nghệ vào năm 2012, cô sống kín tiếng. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 9/2023, Jack vướng ồn ào khi đưa Messi vào trong MV. Cụ thể, nam ca sĩ khẳng định, trong chuyến đi gặp Messi, Jack đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh. Phía Messi đã đồng ý với điều kiện Jack không sử dụng hình ảnh Messi cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia. Tuy nhiên, doanh nhân Quốc Cường - người kết nối cho Jack lại khẳng định, không có thỏa thuận sử dụng hình ảnh Messi trong MV của Jack. Ảnh: Tiền Phong. Phía J97 Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Jack cho biết, nam ca sĩ đã đưa hơn 5 tỷ cho ông Quốc Cường để được gặp Messi. Về phía doanh nhân Quốc Cường, ông chia sẻ "chả ai có chuyện làm free cho ai". Như vậy, Jack khá sòng phẳng trong vụ “hợp tác” với doanh nhân Quốc Cường. Ảnh: FBNV. Đầu tháng 3/2023, Trấn Thành bị một người tên V tố “chen ngang, bao rạp chiếu phim”. Theo lời V, khi đề nghị Trấn Thành nhường lại 2 vé xem phim, nam MC không đồng ý vì cần sự riêng tư. Giữa ồn ào, Trấn Thành khẳng định, anh đã đặt trước vé, không nói "còn lại nhiêu chỗ, anh bao cả rạp". Phía quản lý rạp cũng lên tiếng. Chị Thanh Hạ - quản lý nơi xảy ra sự việc trên chia sẻ trên Hoa Học Trò, Trấn Thành đặt trước suất chiếu riêng cho gia đình. Ảnh: Yan, Hoa Học Trò. Cũng trong tháng 3/2023, xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu dự án của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành chia sẻ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn các quý vị nghĩ. Mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để “nếm” 4 chữ hào quang rực rỡ để biết nó là cái gì”. Phát ngôn của Trấn Thành gây tranh cãi trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng anh không nên than thở bởi nghề nào cũng có áp lực, ánh hào quang khiến Trấn Thành gặp áp lực nhưng cũng mang lại cho anh sự nổi tiếng, giàu có. Ảnh: Zing. Trong năm 2023 Trấn Thành còn vướng tin đồn đi bar nhưng không trả 187 triệu cho người thanh toán hộ. Phía đại diện nam MC đã phủ nhận tin đồn này. Ngoài ra, vào tháng 5/2023, vlogger JVevermind tiết lộ, trong một dự án quảng cáo, anh bị Trấn Thành nói nặng lời vì diễn sai vài lần. Phía Trấn Thành không lên tiếng về lời tố của JVevermind. Ảnh: FBNV. Tháng 9/2023, trong buổi họp báo giới thiệu concert, Hoàng Thùy Linh trả lời lan man trước hai câu hỏi liên quan đến khả năng hát live và vai trò của Hồ Hoài Anh trong đêm nhạc. Không những vậy, cô còn đưa ra những “lời khuyên” cho phóng viên như “chậm lại vài nhịp đi, mình để người ta sống với”. Nữ ca sĩ thậm chí kéo phóng viên lên sân khấu, hỏi tuổi và nói ẩn ý: “30 cũng là tuổi mà nhiều điều sâu sắc trỗi dậy trong não mình”. Nhiều ý kiến cho rằng giọng ca See tình tỏ ra là bề trên, dạy đời người khác. Ảnh: FBNV. Bị chỉ trích có thái độ trịch thượng, Hoàng Thùy Linh viết tâm thư xin lỗi. "Hoàng Thùy Linh xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã yêu thương, tin tưởng và ở bên cạnh Linh, vì những thông tin đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người trong hơn mười ngày vừa qua, khiến mọi người buồn lòng, đặc biệt là trước thời điểm mà chúng ta sắp được đoàn viên sau gần hai thập kỷ yêu thương nhau”, cô bày tỏ. Ảnh: FBNV. Xem video: "Trợ lý Thúy Kiều làm gì giữa lúc Ngọc Trinh vướng vòng lao lý?"

