Ngọc Trinh: Nổi danh làm mẫu nội y, chơi ngông dính vòng lao lý

Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Trà Vinh. Năm 15 tuổi, người đẹp nghỉ học để lên Sài Gòn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cô làm ở quán bi-a với đồng lương ít ỏi 800 – 900 nghìn đồng/tháng, sau đó chuyển sang làm người mẫu diễn tại hội chợ. Ảnh: Yan. Nhờ lợi thế vóc dáng, cùng với công nghệ lăng xê của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh từ một cô gái quê đã trở thành "nữ hoàng nội y". Ảnh: Saostar. Nhan sắc đã mang lại cho Ngọc Trinh nhiều thứ trong đó có khoản thu nhập chục nghìn USD chụp hình quảng cáo, làm gương mặt đại diện, đi sự kiện. Ảnh: FBNV. Năm 2013, trong cuộc phỏng vấn trên Giao Thông Vận Tải, Khắc Tiệp khẳng định Ngọc Trinh không bao giờ nhận show có cát-sê dưới 10.000 USD hay anh ký hợp đồng giá 35.000 USD cho "gà cưng". Ảnh: FBNV. Trên Mốt và Cuộc Sống vào năm 2013, Khắc Tiệp khoe để mời Ngọc Trinh chụp hình, người ta sẽ phải chi trả cái giá cao gấp 5 lần so với người khác. Ảnh: FBNV. Ngọc Trinh tiết lộ, cô từng được trả cát-sê 60.000 USD cho một show quảng cáo về mỹ phẩm. Ảnh: Dân Việt. Trong cuộc phỏng vấn trên Thời Đại năm 2017, Ngọc Trinh thừa nhận sức hot của cô 90% là do bề ngoài, chứ chẳng phải giá trị sâu xa gì. “Nếu không có cơ thể này, làn da trắng này, khuôn mặt trẻ lâu như này thì tôi không phải là Ngọc Trinh nữa. Về ngoại hình, tôi chấm cho mình được 8/10”, chân dài gốc Trà Vinh chia sẻ. Ngoài làm người mẫu, Ngọc Trinh còn đóng phim, kinh doanh. Ảnh: Saostar. Gần đây, Ngọc Trinh khiến dư luận bức xúc khi "diễn xiếc” trên mô tô. Chiều ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức đã làm việc với Ngọc Trinh do lái xe máy phân khối lớn buông hai tay. Công an cũng lập biên bản Ngọc Trinh lỗi điều khiển mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe. Ảnh: Saostar. Đến ngày 19/10, Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Pháp Luật TPHCM. Giữa ồn ào, người mẫu Ngọc Trinh khóa trang cá nhân Instagram lẫn Facebook. Ảnh: Người Lao Động. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Trà Vinh. Năm 15 tuổi, người đẹp nghỉ học để lên Sài Gòn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cô làm ở quán bi-a với đồng lương ít ỏi 800 – 900 nghìn đồng/tháng, sau đó chuyển sang làm người mẫu diễn tại hội chợ. Ảnh: Yan. Nhờ lợi thế vóc dáng, cùng với công nghệ lăng xê của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh từ một cô gái quê đã trở thành "nữ hoàng nội y". Ảnh: Saostar. Nhan sắc đã mang lại cho Ngọc Trinh nhiều thứ trong đó có khoản thu nhập chục nghìn USD chụp hình quảng cáo, làm gương mặt đại diện, đi sự kiện. Ảnh: FBNV. Năm 2013, trong cuộc phỏng vấn trên Giao Thông Vận Tải, Khắc Tiệp khẳng định Ngọc Trinh không bao giờ nhận show có cát-sê dưới 10.000 USD hay anh ký hợp đồng giá 35.000 USD cho "gà cưng". Ảnh: FBNV. Trên Mốt và Cuộc Sống vào năm 2013, Khắc Tiệp khoe để mời Ngọc Trinh chụp hình, người ta sẽ phải chi trả cái giá cao gấp 5 lần so với người khác. Ảnh: FBNV. Ngọc Trinh tiết lộ, cô từng được trả cát-sê 60.000 USD cho một show quảng cáo về mỹ phẩm. Ảnh: Dân Việt. Trong cuộc phỏng vấn trên Thời Đại năm 2017, Ngọc Trinh thừa nhận sức hot của cô 90% là do bề ngoài, chứ chẳng phải giá trị sâu xa gì. “Nếu không có cơ thể này, làn da trắng này, khuôn mặt trẻ lâu như này thì tôi không phải là Ngọc Trinh nữa. Về ngoại hình, tôi chấm cho mình được 8/10”, chân dài gốc Trà Vinh chia sẻ. Ngoài làm người mẫu, Ngọc Trinh còn đóng phim, kinh doanh. Ảnh: Saostar. Gần đây, Ngọc Trinh khiến dư luận bức xúc khi "diễn xiếc” trên mô tô. Chiều ngày 9/10, Công an TP Thủ Đức đã làm việc với Ngọc Trinh do lái xe máy phân khối lớn buông hai tay. Công an cũng lập biên bản Ngọc Trinh lỗi điều khiển mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe. Ảnh: Saostar. Đến ngày 19/10, Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Pháp Luật TPHCM. Giữa ồn ào, người mẫu Ngọc Trinh khóa trang cá nhân Instagram lẫn Facebook. Ảnh: Người Lao Động. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"