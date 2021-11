“Ngọc nữ bolero” Lily Chen sống xa hoa không thua kém Ngọc Trinh

Lily Chen (trái) và Ngọc Trinh đang trở thành tâm điểm vì đá xéo nhau trên mạng xã hội. Sự việc bắt đầu khi Lily Chen viết đầy ẩn ý: “Nghe đồn, nữ hoàng nội y quấn xèo nẹo người đáng em mình tuyên bố Lily Chen không có cửa với chị. Chị nghĩ mình là ai vậy? Là vedette xứ Trà Vinh hả chị? Em không giỏi như chị cướp chồng hết người này đến người khác. Nhưng xin lỗi chị đừng dìm em". Sau chia sẻ của Lily Chen, Ngọc Trinh nói bóng gió: “Tất cả mọi người đều ghê sợ, nó lại tưởng bản thân rất vĩ đại”. Ảnh: FB Ngọc Trinh, Lily Chen Trước đó, hồi tháng 6/2021, rộ tin đồn "ngọc nữ bolero" Lily Chen bị một người mẫu tên Trinh "giật bồ". Nhanh chóng, Ngọc Trinh bị nhiều cư dân mạng gọi tên. Tuy nhiên, phía Lily Chen phủ nhận tin đồn chung bồ tỷ phú với Ngọc Trinh. Trong khi đó, Ngọc Trinh giữ im lặng. Ảnh: FB Ngọc Trinh, Lily Chen Lâu nay, Ngọc Trinh được biết đến là mỹ nhân sống xa hoa. Cô ở biệt thự 800 m2. Giá trị ban đầu của căn biệt thự này là 25 tỷ. Tuy nhiên, Ngọc Trinh đầu tư thêm nội thất nhập từ nước ngoài hơn 1 triệu USD. Vì thế, tổng giá trị biệt thự của Ngọc Trinh gần 50 tỷ. Ảnh: Vietnamnet Chân dài gốc Trà Vinh còn có những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh như ở resort 100 triệu/đêm hay thuê 2 du thuyền. Ngọc Trinh từng tiết lộ, mỗi chuyến du lịch của cô tốn khoảng 300 triệu. Ảnh: FB Ngọc Trinh Ngọc Trinh thường xuyên đi siêu xe. Cô sử dụng chiếc Mercedes-Maybach S650 trị giá 12 tỷ, chiếc Range Rover LWB giá 8 tỷ, BMW 750Li có giá 5 tỷ, Rolls-Royce Ghost Series I có giá hơn 10 tỷ. Ảnh: Lao động Ngọc Trinh có tủ đồ hiệu khủng. Riêng về đồng hồ, chân dài gốc Trà Vinh mạnh tay bỏ ra 4 tỷ sắm chiếc đồng hồ Richard Mille, 1,4 tỷ cho đồng hồ thuộc dòng Hublot Big Bang One Click Pink Sapphire Diamonds, hơn 1 tỷ cho đồng hồ Franck Muller. Hồi cuối tháng 3/2021, cô trình báo việc bị mất hơn chục chiếc đồng hồ trị giá hơn 10 tỷ. Ảnh: FB Ngọc Trinh "Ngọc nữ Bolero" có cuộc sống sang chảnh không thua kém Ngọc Trinh. Tháng 10/2021, Lily Chen khoe căn biệt thự rộng hơn 2000 mét vuông đang xây dựng ở Tây Ninh. Ảnh: Công lý và xã hội LiLy Chen sở hữu không ít siêu xe. Tháng 4/2021, cô khoe tậu chiếc Mercedes-Maybach S450 4Matic trị giá gần 8 tỷ. Trước đó, vào tháng 2/2021, cô tậu xế hộp Mercedes E300 AMG gam màu đỏ, giá 3,3 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt Ngoài xe hơi, LiLy Chen còn sở hữu nhiều mẫu túi xách hàng hiệu đắt đỏ. Cô từng khoe chiếc túi Hermes bạch tạng da cá sấu giá 7 tỷ đồng do bạn trai tặng, chiếc túi Hermes khác có giá 28.000 USD. LiLy Chen cho biết, cô chi 24 tỷ đồng để mua túi trong vài tháng. Ảnh: Đất Việt Lily Chen còn sở hữu bộ sưu tập đồng hồ khủng. Nữ ca sĩ từng khoe mẫu đồng hồ dòng Happy Diamonds của Chopard có giá hơn 1,2 tỷ đồng, chiếc Richard Mille RM 007 gold ladies nạm kim cương trị giá hàng tỷ đồng. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Cuối tháng 10 vừa qua, trên trang cá nhân, LiLy Chen bất ngờ khoe viên kim cương trị giá 1 triệu USD do một fan tặng. Tuy nhiên, ngay sau đó, bài đăng đã biến mất. Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh". Nguồn FBNV

