NSƯT Quốc Khánh sinh năm 1962, người gốc Hà Nội, là một diễn viên kỳ cựu cả trên sân khấu kịch lẫn phim ảnh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến nhất qua vai diễn "Ngọc Hoàng" trong chương trình Táo quân. Ảnh chụp màn hình. Dù Táo quân 2020 ngừng phát sóng, hình ảnh một Ngọc Hoàng trầm tính, nghiêm nghị nhưng lại khá hài hước do Quốc Khánh đảm nhận suốt 15 năm qua luôn đọng lại trong lòng khán giả. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng so với dàn diễn viên trong Táo quân, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh lại khá lận đận trong đường tình duyên. Ở tuổi U60, nam diễn viên vẫn đi về lẻ bóng. Anh không ít lần bị hỏi bao giờ lấy vợ? Đầu năm 2019, Quốc Khánh còn bị đồn sắp kết hôn khi khoe nhẫn ở ngón tay áp út. Sau đó, anh nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và tiết lộ chưa có ý định lập gia đình. Ảnh: Dân Trí. "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh vẫn đón Tết lẻ bóng ở tuổi U60. Anh sống giản dị trong căn phòng chật hẹp chỉ vỏn vẹn 10m2. Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên báo Gia đình xã hội về lý do mãi chưa chịu lập gia đình, Quốc Khánh chia sẻ: “Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa. Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian...”. Dù vậy, anh vẫn giữ những thói quen và đam mê khó bỏ trong cuộc sống như: ngại thay đổi hình thức; đốt thuốc lá bất cứ lúc nào; mê bi-a; thích sữa tươi, "khoái" mặc đồ bò... Ảnh: Dân Trí. Quốc Khánh vẫn trung thành với một kiểu tóc, bộ râu quen thuộc suốt mấy chục năm nay. Nam nghệ sĩ tìm được niềm vui trong công việc vào dịp cuối năm, khoảng thời gian mà anh và các đồng nghiệp bận bịu quay cuồng với những lịch diễn, lịch quay dày đặc. Cái Tết của người độc thân như anh cũng như mọi người, được quây quần bên gia đình và gặp gỡ bạn bè. Ít dùng mạng xã hội nên những hình ảnh đời thường của NSƯT Quốc Khánh thường được đồng nghiệp như nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ. Xem video "Khán giả tiếc nuối vì Táo quân dừng sản xuất". Nguồn VTC1:

