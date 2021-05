Ngoài PR tiền ảo, “kiều nữ làng hài” Nam Thư kiếm tiền cách nào?

Mới đây, Nam Thư gửi lời xin lỗi đến khán giả vì quảng cáo tiền ảo trên Fanpage. Cô giải thích rằng mọi công việc và Fanpage đều do người quản lý nắm giữ nên khi phát hiện ra sự cố, Nam Thư đã lập tức gỡ bài. Nam Thư là bạn cùng lớp với Trấn Thành ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM nhưng nổi tiếng muộn so với đồng nghiệp. Nữ diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý của khán giả sau khi đoạt giải Á quân Cười xuyên Việt 2016. Ảnh: Người đưa tin Nam Thư có thời gian đắt gameshow với vai trò người chơi, dẫn chương trình. Ngoài ra, nữ diễn viên còn mở công ty, trở thành nhà sản xuất của các dự án web drama cho bản thân lẫn các đồng nghiệp. Ảnh: Thời đại plus Nam Thư không ít lần phải vay tiền để làm phim rồi chạy show kiếm tiền trả nợ vì không có nhà tài trợ. Theo Vietnamnet, cô vay 1,8 tỷ khi làm phim “Nam Phi liên hoàn kế”, nợ 300 triệu khi làm phim “Thập Tứ cô nương”. Ảnh: Tiếp thị gia đình Sau khi trả hết nợ, Nam Thư chỉ còn gần 2 triệu trong túi, không dám về quê ăn Tết. May mắn, nhờ phim “Thập Tứ cô nương” thành công nên Nam Thư có thể thu hồi vốn bằng tiền quảng cáo Youtube chi trả hàng tháng. Ảnh: Thế giới điện ảnh Trên Saostar năm 2020, Nam Thư chia sẻ, dù lỗ nhiều khi làm phim nhưng cô không buồn bởi có thêm kinh nghiệm. “Vì là người mới, tôi chấp nhận lấy công và kinh nghiệm làm lãi, không chỉ cho mình tôi mà cả công ty và ê-kíp nữa”, cô nói. Kênh Youtube của Nam Thư nhận nút vàng năm 2019, đến nay cán mốc 1,7 triệu người đăng ký, với các video có lượt xem dao động từ hàng nghìn đến chục triệu. Đây được cho là nguồn thu không nhỏ của “kiều nữ làng hài”. Ngoài kênh Youtube, Nam Thư kiếm tiền còn từ việc quảng cáo trên Facebook cụ thể là Fanpage với 1,3 triệu tài khoản theo dõi.Kinh tế của Nam Thư ngày càng dư dả. Cô tậu xe 2,2 tỷ cho bản thân vào năm 2019. Tháng 4/2021, nữ diễn viên mua ô tô tặng bố mẹ. Xem trailer tập 2 chương trình "Chuyện đời là". Nguồn Nam Thư

