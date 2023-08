Ngoại hình Quang Lê thế nào sau khi giảm 12 kg?

Mới đây trên trang cá nhân, Quang Lê khiến fan bất ngờ khi khoe ảnh gầy đi trông thấy. "Mấy hôm rồi gặp khán giả ngoài đời ai cũng bảo dạo này Quang Lê trông gầy gò hốc hác, mới đó sụt 12 kg", Quang Lê viết. Những hình ảnh gần đây nhất trên trang cá nhân cho thấy giọng ca "Đập vỡ cây đàn" gọn gàng hơn hẳn. Giảm được 12 kg nên nam ca sĩ sinh năm 1979 cũng chăm chỉ khoe ảnh trên mạng xã hội hơn. Ngoại hình gọn gàng, thần sắc tươi tắn, Quang Lê được khen là trẻ hơn so với tuổi 43 của mình. Cách đây hơn hai năm, Quang Lê từng khoe anh đã giảm được 8 kg. Sau hơn hai năm, Quang Lê giảm thêm được 4 kg nữa là tổng 12 kg trong vòng 2 năm. So với thời điểm cách đây nửa năm (ảnh), hiện tại Quang Lê đã thon gọn thấy rõ. Hình ảnh Quang Lê nặng nề đứng trên sân khấu khi còn nặng hơn 80 kg. Hiện tại, sau khi giảm được 12 kg, mặt của nam ca sĩ không còn nọng, bụng không còn bự như xưa. Cách đây vài năm, có thời điểm cân nặng của Quang Lê đạt tới 90 kg trong khi anh chỉ cao có 1m62. (Ảnh: ngoisao.vn)Xem video: "Quang Lê song ca cùng Tố My". Nguồn FB Quang Lê

