Ngô Thanh Vân và tình trẻ tay trong tay ở quê nhà Na Uy

Mới đây, Huy Trần gây tò mò khi công khai đăng ảnh về Na Uy, quê hương thứ hai của Ngô Thanh Vân. Trên trang Instagram cá nhân, CEO Việt kiều khoe bức ảnh nắm tay bạn gái, kèm theo đó là dòng chú thích: "Theo babe về quê". Trên Instagram của mình, Ngô Thanh Vân cũng khoe ảnh check in ở Na Uy. Dù không lộ mặt trong ảnh chụp chung nhưng dựa vào hình xăm và địa điểm check-in trùng nhau cũng đủ để fan đoán ra Ngô Thanh Vân và tình trẻ đang có chuyến "du hí" lãng mạn ở trời Tây. Ngô Thanh Vân diện váy trắng trẻ trung, thả dáng ở quê hương thứ hai của mình. Nhân dịp "hộ tống" bạn gái về Na Uy, Huy Trần cũng tranh thủ đi du lịch. Từ loạt ảnh của cặp đôi Huy Trần - Ngô Thanh Vân, fan không ngừng phỏng đoán Huy Trần về ra mắt gia đình Ngô Thanh Vân và một đám cưới chắc sẽ không còn xa? Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2021, CEO Việt kiều vướng nghi vấn về quê nhà Trà Vinh của nàng đả nữ để ra mắt người thân. Dù nhiều lần lộ bằng chứng hẹn hò, đi du lịch cùng nhau nhưng không ai trong 2 nhân vật chính xác nhận. Khoảnh khắc hạnh phúc của Ngô Thanh Vân bên bạn trai tin đồn. Huy Trần thi thoảng đăng ảnh ngọt ngào thế này thôi cũng khiến fan phát ghen. Tình trẻ từng công khai đăng ảnh bế thốc bạn gái nghi là Ngô Thanh Vân lên hôn, kèm lời có cánh: "Be with someone who brings out the best in you (Bên cạnh một người khơi dậy được điều tốt nhất trong bạn - PV)".

Xem video "Ngô Thanh Vân "tám" tiếng Anh với Johnny Trí Nguyễn sau buổi chiếu phim Hai Phượng". Nguồn Phụ nữ và Gia đình





