Ngô Thanh Vân hôn chồng kém 11 tuổi ở trời Tây

Cách đây ít ngày, Huy Trần sang Italy thăm Ngô Thanh Vân. Trên trang cá nhân, cặp đôi liên tục chia sẻ hình ảnh bên nhau. Mới đây, nàng "đả nữ" khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng kém 11 tuổi. Cả hai bên nhau không rời sau khi hội ngộ ở Italy. Hồi tháng 5 vừa qua, Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng. 1 năm trước, đôi uyên ương bí mật tổ chức hôn lễ tại Na Uy. Sau đám cưới tại Đà Nẵng, cả hai bên nhau một thời gian trước khi Ngô Thanh Vân sang Italy công tác. Đôi uyên ương tham gia một sự kiện trước khi nàng đả nữ đi nước ngoài. Chồng trẻ không rời Ngô Thanh Vân nửa bước tại sự kiện. Cũng tại sự kiện, nàng "đả nữ" ân cần chăm sóc nửa kia. Ngô Thanh Vân cắt tóc ngắn sau đám cưới nên diện mạo càng trẻ trung. Ở trời Tây, bà xã của Huy Trần liên tục đăng ảnh ăn mặc trẻ trung như gái đôi mươi. Nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn khi diện áo crop top, quần short jean. Nhiều người khen ngợi Ngô Thanh Vân trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 43. Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện trong phim Hollywood “The Princess”. Trước đó, cô góp mặt trong trong các phim Hollywood "Ngọa hổ tàng long 2", "Star Wars: The Last Jedi", "Bright", "Five Bloods", "The Old Guard". Xem video "Huy Trần - Ngô Thanh Vân chụp ảnh cưới". Nguồn FBNV

