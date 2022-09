Ngỡ ngàng ngoại hình Trúc Anh khi phát tướng tăng 8kg

Hình ảnh nữ diễn viên Trúc Anh tăng cân thấy rõ so với trước đây khiến fan của cô ngỡ ngàng. (Ảnh: Vietnamnet) Từ một cô gái mảnh dẻ, vóc dáng của ngôi sao "Mắt biếc" hiện tại mập mạp hơn trước nhiều. (Ảnh: Vietnamnet) Người đẹp 23 tuổi cho biết cô tăng 8kg so với trước do thời điểm dịch ở nhà ăn uống nhiều và là tạng người dễ lên cân. (Ảnh: ngoisao.vn) Tăng cân cộng với bị gai cột sống, thoái hóa khớp đi lại khó khăn nên thời gian qua Trúc Anh hiếm khi tham gia các hoạt động showbiz. (Ảnh: saostar.vn) Lên cân khiến khuôn mặt của Trúc Anh cũng khác lạ hơn so với trước (Ảnh: FBNV) Trước khi Trúc Anh tăng cân mất kiểm soát, người đẹp 24 tuổi sở hữu vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt ưa nhìn. (Ảnh: FBNV) Vóc dáng thon thả, khuôn mặt xinh xắn, nên Trúc Anh gây chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. (Ảnh: FBNV) Bờ vai, cánh tay thon, xương quai xanh lộ rõ, cô gái sinh năm 1998 từng sở hữu vóc dáng vạn người mê. (Ảnh: FBNV) Trúc Anh rất chăm chỉ luyện tập để giữ vóc dáng. (Ảnh: FBNV) Cô được mọi người chú ý qua vai diễn Hà Lan trong bộ phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ, năm 2019.Xem video "Hậu trường phim Mắt biếc". Nguồn Đoàn phim cung cấp

