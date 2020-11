Nghệ sĩ Thương Tín: Từ tiêu tiền không tiếc tới chạy ăn từng bữa

Thập niên 80-90, nghệ sĩ Thương Tín nổi tiếng với nhiều vai diễn như thiếu tá Vọng trong phim "Ván bài lật ngửa", tướng cướp Bạch Hải Đường trong "Săn bắt cướp", Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn"… Nhờ tài diễn và vẻ phong trần, bụi bặm, nam diễn viên sinh năm 1956 được gọi là tài tử màn ảnh Việt lúc đó. Lúc nổi tiếng, Thương Tín tiêu tiền không tiếc, cát-sê một bộ phim của ông 1 chỉ vàng thì ông tiêu tới vài ba cây vàng trong một đêm. Mặc dù đóng nhiều phim, có năm đóng tới 12 phim nhựa một lúc, nhưng cát-sê của ông lại không cao so với đồng nghiệp lúc đó. Tuy vậy, Thương Tín lại sống rất sang chảnh, liên tục đổi xe hơi, mặc quần áo hàng hiệu, cặp kè với toàn người đẹp, hoa hậu, người mẫu. Mọi thú vui của tầng lớp thượng lưu Sài Gòn lúc đó ông đều trải hết. Theo chia sẻ của nam diễn viên "Ván bài lật ngửa", sở dĩ ông có cuộc sống phong lưu như vậy là nhờ có một nữ đại gia giúp đỡ. Nữ đại gia đã phải lòng Thương Tín khi ông tham gia chương trình ở một phòng trà. Chỉ sau vài ngày hẹn hò, hai người dọn về sống chung. Cuộc sống của Thương Tín kể từ đó được cung phụng như một ông hoàng từ nhà, xe, quần áo, tiền tiêu… bất kể thứ gì ông thích, nữ đại gia đều chu cấp. Sau 7 năm chung sống, cả hai chuẩn bị vượt biên nhưng Thương Tín bị lỡ chuyến tàu và chỉ có mình nữ đại gia đi. Cuối cùng con tàu đó đã gặp nạn và tất cả người trên thuyền đều thiệt mạng. Sau những cuộc hôn nhân bất thành, rồi mất hết danh tiếng vì cờ bạc, mọi người bất ngờ khi ở tuổi gần 60 nghệ sĩ Thương Tín tuyên bố tái hôn với người phụ nữ kém ông hơn 30 tuổi. Hai người có với nhau một cô con gái, hiện đã 6 tuổi. Ở tuổi 64, Thương Tín đang sống một mình trong phòng trọ chưa tới 20m2 và hàng ngày phải bươn chải kiếm tiền gửi về nuôi vợ, con. "Bây giờ, sức khỏe của tôi yếu, chân thường xuyên đau nhức. Một năm qua, do dịch bệnh nên tôi không có việc làm, thu nhập giảm sút. Nhiều đêm tôi thức trắng vì lo không đủ tiền gửi về cho vợ con. Có ngày, tôi phải nhịn đói, trong tay không có nổi 100.000 đồng", nam diễn viên Biệt động Sài Gòn chia sẻ với Zing. Do dịch bệnh, một năm qua Thương Tín không có vai diễn nào, nên ông phải chấp nhận đi hát đám cưới ở tỉnh xa với cát-sê vài triệu đồng, nhưng công việc này cũng không đều đặn.Cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín với vợ trẻ cũng không hạnh phúc vì khoảng cách tuổi tác, nên hai người thường xuyên cãi vã. Theo chia sẻ của Thương Tín, vợ con ông hiện đang ở Phan Rang, hai vợ chồng cũng ít nói chuyện, chỉ khi nào cần tiền vợ ông mới gọi điện lên. “Bây giờ, tôi thèm nhất là những bữa cơm gia đình. Có những lúc đang chạy xe ngoài đường, tôi nhìn các gia đình sum vầy trong bữa cơm chiều mà rơi nước mắt. Tôi ở trọ, toàn ăn cơm đầu đường xó chợ cho qua cơn đói”, Thương Tín nói. Xem video "Hai cha con nghệ sĩ Thương Tín song ca". Nguồn Zing:

