Nghệ sĩ Chí Trung du lịch Úc cùng bạn gái kém 18 tuổi

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung đưa doanh nhân Ý Lan du lịch Úc. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ loạt ảnh bên bạn gái kèm chú thích hài hước: "Thôi dỗi nào, quay lại đây anh cho… cái kẹo". Chí Trung - Ý Lan công khai hẹn hò vào năm 2020. Từ đó đến nay, cả hai thường xuyên khoe ảnh bên nhau. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, doanh nhân Ý Lan cho biết, cô và Chí Trung hay vui đùa, "tếu táo" mỗi ngày nên cuộc sống của cả hai lúc nào cũng lạc quan và yêu đời. Rảnh rỗi, cặp đôi lại cùng nhau du lịch nước ngoài. "Táo Giao thông" gọi bạn gái kém 18 tuổi là "nóc nhà". "Tuổi xế nhiều vẫn có nhiều trải nghiệm. Tầm tuổi này vẫn còn sức khỏe để đưa nóc nhà du lịch đó đây, cống hiến cho nghệ thuật thì cũng gọi là sướng như tiên ấy nhỉ", Chí Trung chia sẻ, Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi độc lập về tài chính. Cả hai đều không lo lắng nhiều về kinh tế. Tháng 1/2024, Chí Trung chia sẻ trên truyền thông, anh thấy mình may mắn khi gặp Ý Lan để bầu bạn. Chí Trung từng chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu. "Nghỉ hưu có đáng sợ không? Câu trả lời là không, thậm chí tuyệt vời! Sẽ có nhiều anh chị tiếc nuối một thời “mưa nặng hạt” nhưng cơn mưa nào rồi cũng tắt và nắng sẽ tỏa hơi ấm cho những ai nhẹ gánh âu lo! Vậy là tròn 1 năm tôi nghỉ chế độ. Tôi chợt nhận ra chơi sướng hơn làm. Có thể ngành nghề của tôi quá ư vất vả và hầu như chẳng có ai biếu xén lãnh đạo để nhận. Cũng chẳng có nhũng nhiễu để nảy lòng tham!...". "...Có thể do tính cách ngang tàng khó ưa nên chẳng mấy cấp trên gửi gắm niềm yêu và anh em diễn viên cũng chả trông cậy vào sự nâng đỡ của sếp để tài năng, thứ mà do trời phú cho mỗi cá nhân có thể thăng hoa phát triển! Chỉ biết rằng một năm nay tôi thấy trời trong hơn, mặt biển xanh hơn và tôi chỉ tập trung vào chăm sóc bản thân, bản thể mà do quá bận rộn ngược xuôi bán từng tấm vé ở 63 tỉnh thành để mưu sinh đỡ phần tàn tạ! Và tôi đang hạnh phúc với những gì đang có, cả những điều mà mình không thể đạt được trong 45 năm bôn ba của thân phận “Kép Tư Bền”", anh viết. Xem trailer Táo quân vi hành 2020. Nguồn VTV

