Ngân 98 tôn tạo vòng 3, Lệ Quyên rút sụn mũi... gây xôn xao 2018

Đầu năm 2018, Ngân 98 thừa nhận bản thân "nâng cấp" vòng 3 bằng phương pháp đặt túi gel. Cô chia sẻ: "Vòng 3 của tôi thật ra có sẵn rồi nhưng mà nó bị hóp ở 2 bên nên tôi quyết định làm." Tuy nhiên, Ngân 98 khẳng định, vòng 3 của mình đẹp hoàn hảo: "Tất cả là do góc chụp và ánh sáng không phù hợp. Những video, livestream Ngân đăng đều là những hình ảnh thực tế hết." Hồi tháng 10.2018, Lệ Quyên phải tháo sụn mũi vì nguy cơ hoại tử. Lệ Quyên chia sẻ: "Bạn make up khá vất vả với sống mũi không sụn của Quyên". Trong ảnh mới, sống mũi của nữ ca sĩ trông thấp và to hơn hình ảnh đã quen thuộc với khán giả. Đại diện của ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ: "Ai cũng biết chị Lệ Quyên sửa mũi từ chục năm nay. Nhưng gần đây, mũi của chị bị sưng rất nặng. Lúc đầu chị còn nghĩ không sao, uống thuốc sẽ khỏi nhưng không phải."Kỳ Duyên gây xôn xao năm 2018 khi trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thừa nhận "nâng cấp" vòng 1. Tại thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, cô sở hữu số đo hình thể lần lượt là 86-63-91. Hiện tại con số này đã được cải thiện, cán mốc 92-60-90. Kỳ Duyên chia sẻ: "Trước đây tôi tự ti vì vòng 1 nhỏ nhưng đến bây giờ tôi mới dùng đến biện pháp thẩm mỹ vì đã đủ tuổi trưởng thành."

Đầu năm 2018, Ngân 98 thừa nhận bản thân "nâng cấp" vòng 3 bằng phương pháp đặt túi gel. Cô chia sẻ: "Vòng 3 của tôi thật ra có sẵn rồi nhưng mà nó bị hóp ở 2 bên nên tôi quyết định làm." Tuy nhiên, Ngân 98 khẳng định, vòng 3 của mình đẹp hoàn hảo: "Tất cả là do góc chụp và ánh sáng không phù hợp. Những video, livestream Ngân đăng đều là những hình ảnh thực tế hết." Hồi tháng 10.2018, Lệ Quyên phải tháo sụn mũi vì nguy cơ hoại tử. Lệ Quyên chia sẻ: "Bạn make up khá vất vả với sống mũi không sụn của Quyên". Trong ảnh mới, sống mũi của nữ ca sĩ trông thấp và to hơn hình ảnh đã quen thuộc với khán giả. Đại diện của ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ: "Ai cũng biết chị Lệ Quyên sửa mũi từ chục năm nay. Nhưng gần đây, mũi của chị bị sưng rất nặng. Lúc đầu chị còn nghĩ không sao, uống thuốc sẽ khỏi nhưng không phải." Kỳ Duyên gây xôn xao năm 2018 khi trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thừa nhận "nâng cấp" vòng 1. Tại thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, cô sở hữu số đo hình thể lần lượt là 86-63-91. Hiện tại con số này đã được cải thiện, cán mốc 92-60-90. Kỳ Duyên chia sẻ: "Trước đây tôi tự ti vì vòng 1 nhỏ nhưng đến bây giờ tôi mới dùng đến biện pháp thẩm mỹ vì đã đủ tuổi trưởng thành."