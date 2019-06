Ngắm trai xinh gái đẹp VTV bê tráp trong lễ ăn hỏi MC Phí Linh

Sau thông tin sắp lên xe hoa được MC "The Voice" Phí Nguyễn Thùy Linh tiết lộ cách đây không lâu. Sáng 13/6 cô đã tổ chức lễ ăn hỏi với sự tham dự của gia đình hai bên cùng bạn bè đồng nghiệp tại VTV. Trong đó, có thể dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc trên truyền hình như Mai Trang, Minh Trang, Xuân Quỳnh, Quỳnh Hoa. Trong ngày trọng đại của bản thân, MC Phí Linh xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống. Cô để mái tóc suôn dài giản dị, nền nã, thay 2 bộ áo dài. Được biết 2 bộ áo dài này đều được lấy cảm hứng từ áo dài Hà Nội những năm 30, liền vai, trên nền lụa trơn Hà Đông của NTK Vũ Việt Hà. Khách dự lễ ăn hỏi của Phí Linh còn có MC Thanh Bạch - người thầy, đồng nghiệp cô vô cùng yêu kính.Chồng tương lai của nữ MC Phí Linh hiện đang là Phó trưởng phòng VTV4. Dù còn khá trẻ nhưng anh được giao đảm nhiệm khá nhiều công việc quan trọng ở Đài truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, Phí Linh khi còn là cô bé 4 tuổi đã xuất hiện trên truyền hình để đọc thơ và hát. Nữ MC sở hữu nét đẹp hiện đại, cá tính cùng nụ cười rạng rỡ. Giải Á quân trong cuộc thi Cầu Vồng lĩnh vực MC 2012 là bệ phóng giúp Phí Linh theo đuổi công việc dẫn chương trình truyền hình. MC sinh năm 1989 thể hiện được sự sắc sảo, thông minh của mình khi dẫn các chương trình: Thay đổi cuộc sống, Muôn màu showbiz, Thần tượng Bolero 2017 và mới đây là The Face và The Voice. MC Thanh Bạch là một trong những người thầy có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Phí Linh. Đó cũng là lý do mà anh không quản đường xa bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong ngày vui của cô học trò. Lễ ăn hỏi của Phí Linh đọng lại không ít khoảnh khắc xúc động khi nữ MC nói lời chào mẹ trước khi lên xe hoa về nhà chồng, trong sự chúc mừng của mọi người. Sau lễ tại nhà gái, cặp đôi lên xe về Nam Định quê chú rể để ra mắt họ nhà trai. Đám cưới chính thức của MC Phí Linh và ông xã Lê Hoàng Linh sẽ diễn ra ngày mai (14/6) vào hồi 18h trong khuôn viên một khách sạn 5 sao tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều bạn bè trong showbiz và gia đình hai bên. Xem video "MC Phí Linh chia sẻ: Độc thân cũng có thể vui Valentine". Nguồn Youtube/ VTC3:

