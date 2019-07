Ngắm thần thái nữ sinh An ninh vào chung kết Hoa hậu Thế giới VN 2019

Dương Thị Ngọc Thoa là một trong 40 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô sinh năm 1998, hiện là sinh viên trường Đại học An ninh Nhân dân TP HCM. Ngọc Thoa cho biết khi lên cấp 2, cô được địa phương cử đi học ở trường Văn Hóa II - Bộ Công an, tại Mỹ Tho,Tiền Giang. Sau đó, cô đoạt thành tích thủ khoa tốt nghiệp của trường Văn hóa II - BCA, được tuyên dương học viên giỏi tiêu biểu tốt nghiệp các học viện, trường Công an Nhân dân năm 2016. Từ đó được tuyển thẳng vào Đại học An ninh nhân dân. Ngọc Thoa cũng chiến thắng cuộc thi Hoa khôi Sinh viên của trường năm 2018. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, với Ngọc Thoa đây là cơ hội thử sức bản thân, nâng cao khả năng ngoại giao và mang hình ảnh chiến sĩ công an năng động, hoạt bát lan rộng đến công chúng. Nữ sinh cao 1,72 m, số đo 85-64-91, thuộc nhóm được đánh giá cao về hình thể. Ngọc Thoa kể thêm những ngày đầu tham dự vòng chung khảo phía Nam, cô khá lo lắng mỗi lần tập luyện bởi nhảy múa không phải thế mạnh. Nhưng cô được các thí sinh khác hỗ trợ, quyết tâm cùng nhau trả bài hoàn chỉnh mới nghỉ ngơi. Điều này khiến Ngọc Thoa bất ngờ và trân quý tình cảm họ dành cho nhau trong cuộc thi. Ở phần thi Người đẹp Nhân ái, Ngọc Thoa không ngại chui xuống cống, ngâm mình trong làn nước đen đặc quánh để thực hiện công việc của những người công nhân vệ sinh. Cô ghi điểm với khán giả theo dõi phần thi bằng sự nhiệt huyết và chân thành. Với đầy đủ yếu tố về ngoại hình, tri thức, Ngọc Thoa được đánh giá là viên ngọc thô và hứa hẹn tỏa sáng trong đêm chung kết. Người đẹp cũng có niềm đam mê thể thao. Cô thường chạy bộ, chơi bóng chuyền giúp rèn luyện sức khỏe, đảm bảo việc học và tham gia các hoạt động khác tại trường.

Dương Thị Ngọc Thoa là một trong 40 thí sinh lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô sinh năm 1998, hiện là sinh viên trường Đại học An ninh Nhân dân TP HCM. Ngọc Thoa cho biết khi lên cấp 2, cô được địa phương cử đi học ở trường Văn Hóa II - Bộ Công an, tại Mỹ Tho,Tiền Giang. Sau đó, cô đoạt thành tích thủ khoa tốt nghiệp của trường Văn hóa II - BCA, được tuyên dương học viên giỏi tiêu biểu tốt nghiệp các học viện, trường Công an Nhân dân năm 2016. Từ đó được tuyển thẳng vào Đại học An ninh nhân dân. Ngọc Thoa cũng chiến thắng cuộc thi Hoa khôi Sinh viên của trường năm 2018. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, với Ngọc Thoa đây là cơ hội thử sức bản thân, nâng cao khả năng ngoại giao và mang hình ảnh chiến sĩ công an năng động, hoạt bát lan rộng đến công chúng. Nữ sinh cao 1,72 m, số đo 85-64-91, thuộc nhóm được đánh giá cao về hình thể. Ngọc Thoa kể thêm những ngày đầu tham dự vòng chung khảo phía Nam, cô khá lo lắng mỗi lần tập luyện bởi nhảy múa không phải thế mạnh. Nhưng cô được các thí sinh khác hỗ trợ, quyết tâm cùng nhau trả bài hoàn chỉnh mới nghỉ ngơi. Điều này khiến Ngọc Thoa bất ngờ và trân quý tình cảm họ dành cho nhau trong cuộc thi. Ở phần thi Người đẹp Nhân ái, Ngọc Thoa không ngại chui xuống cống, ngâm mình trong làn nước đen đặc quánh để thực hiện công việc của những người công nhân vệ sinh. Cô ghi điểm với khán giả theo dõi phần thi bằng sự nhiệt huyết và chân thành. Với đầy đủ yếu tố về ngoại hình, tri thức, Ngọc Thoa được đánh giá là viên ngọc thô và hứa hẹn tỏa sáng trong đêm chung kết. Người đẹp cũng có niềm đam mê thể thao. Cô thường chạy bộ, chơi bóng chuyền giúp rèn luyện sức khỏe, đảm bảo việc học và tham gia các hoạt động khác tại trường.