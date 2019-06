Diễm My tình tứ bên chồng đại gia sau 25 năm kết hôn

Mới đây, nữ hoàng ảnh lịch Diễm My và ông xã doanh nhân Hà Tôn Đức cùng xuất hiện tại một sự kiện. Đây là lần hiếm hoi cặp đôi dự một chương trình do mỗi người đều có công việc riêng và lịch trình hoạt động khác nhau. Năm 2019 đánh dấu 25 năm cuộc hôn nhân của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức. Nói về bí quyết giữ lửa sau 25 năm chung sống, nữ diễn viên cho biết tiêu chí hàng đầu để hôn nhân bền vững là sự tôn trọng và sẻ chia.Diễn viên Diễm My được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Trong những sự kiện mà Diễm My tham gia, doanh nhân Hà Tôn Đức ủng hộ nhưng không xuất hiện cùng. Theo nữ diễn viên chia sẻ, ông xã là người có lối sống hiện đại, suy nghĩ thoáng, yêu thương vợ con hết lòng. Vợ chồng Diễm Mỹ có 2 cô con gái đều đang du học tại Mỹ: Thuỳ My và Quế My. Thuỳ My và Quế My không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn sở hữu nhiều nét giống với Diễm My thời trẻ. Nữ hoàng ảnh lịch luôn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện với hạnh phúc bình dị đang có được bên chồng con trong suốt những năm qua. Tại sự kiện mới đây, Diễm My bồi hồi nhớ lại đoạn đường 40 năm tham gia nghệ thuật. Cô cho biết, cô bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ năm 17 tuổi với vai diễn đầu tiên trong bộ phim điện ảnh "Trang giấy mới". Năm 1984, Diễm My được mời chụp ảnh lịch lần đầu tiên. Bước ngoặc này mở ra một trang mới trong sự nghiệp, giúp Diễm My trở thành nữ hoàng ảnh lịch của Việt Nam. Xem video "Sao Việt chọn kiểu tóc cầu kỳ như thế nào". Nguồn Youtube/vtc

