Ngắm con gái lai Hàn Quốc đáng yêu của ca sĩ Pha Lê

Pha Lê sinh con gái đầu lòng vào ngày 18/10. Ông xã của nữ ca sĩ - doanh nhân Emmanuel Shin bật khóc khi chứng kiến vợ vượt cạn thành công. Vợ chồng Pha Lê đặt tên con gái là Thiên Ý, tiếng Anh là Honora Shin và tên thân mật là Ốc. Pha Lê chia sẻ, bé Thiên Ý sinh non, nặng 2,3 kg. Tuy nhiên, qua 3 tuần, cô nhóc đã có cân nặng 3,2 kg. Vợ chồng Pha Lê thực hiện bộ ảnh ghi lại hình ảnh con gái chưa đầy tháng tuổi.Con gái của Pha Lê càng lớn càng kháu khỉnh và được nhận xét có nhiều nét giống bố hơn mẹ. Pha Lê chia sẻ hình ảnh ông xã ngày nhỏ và bé Thiên Ý, đồng thời than thở không thoát kiếp đẻ thuê. Pha Lê thường xuyên chia sẻ hình ảnh thiên thần nhỏ của mình trên trang cá nhân thay vì úp mở như nhiều sao Việt. Khoảnh khắc ngủ say của bé Thiên Ý. Mới đây, Pha Lê bất ngờ chia sẻ, cô buộc phải cắt sữa cho con gái do cô có quá nhiều sữa, liên tục bị tắc tia sữa khiến nữ ca sĩ đau đớn lẫn căng thẳng trong nhiều ngày. "Mỗi ngày 5 lít sữa, đừng nói 2-3 tiếng hút 1 lần, mà 15 phút phải hút 1 lần may ra mới hút được hết. Thế thì thời gian đâu ăn ngủ nghỉ, thời gian đâu chơi với con?", nữ ca sĩ kể. Được chồng và bạn bè khuyên nhủ, Pha Lê quyết định cai sữa cho con. "Mẹ đã chiến đấu tới khi không thể cố được nữa, nếu chỉ vì mục đích giữ sữa mẹ mà bỏ đi hết những thứ khác thì không đáng. Mẹ muốn dành từng phút để cười và nói chuyện với con chứ không phải tâm trạng tồi tệ như bây giờ. Mẹ sẽ có nhiều cách khác để dành cho con những điều tốt đẹp hơn chỉ là 1 dòng sữa", nữ ca sĩ tâm sự. Pha Lê nhận được nhiều lời động viên sau quyết định đầy khó khăn. Xem video "Khoảnh khắc nhí nhố của chồng Pha Lê". Nguồn FBNV

