Negav và nhiều sao Việt trả giá đắt vì “vạ miệng”

Từ được yêu thích, rapper Negav đang bị nhiều khán giả quay lưng sau khi nhắn nhủ đến mẹ thông qua concert Anh trai say hi: “Mẹ ơi, mẹ thấy chưa. Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Ảnh: FB Negav. Phát ngôn của Negav gây ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích anh đang cổ xúy cho việc bỏ học. Nhanh chóng, Negav nhận sai và xin lỗi khán giả. Sau khi "vạ miệng" chuyện bỏ học, rapper còn bị khui loạt bình luận nhạy cảm trước đây. Ồn ào đời tư khiến Negav phải trả giá đắt. Hàng loạt nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh Negav làm đại diện. Ảnh: FB Negav. Trước Negav, nhiều sao Việt cũng “vạ miệng”. Huỳnh Trần Ý Nhi là một trong số đó. Năm 2023, không lâu sau khi đăng quang, nàng hậu liên tục có phát ngôn bị chỉ trích kém tinh tế, còn non nớt. Ảnh: Sen Vàng. Phía ban tổ chức Miss World Vietnam thừa nhận phát ngôn của Ý Nhi có phần đáng trách nên đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa nàng hậu. Phía Ý Nhi xin lỗi khán giả, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng bởi ồn ào của cô. Ảnh: Miss World Vietnam. Năm 2017, khi chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Á hậu Hoàng My cho rằng bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu. Nhiều khán giả chỉ trích Hoàng My có phát ngôn thiếu suy nghĩ. Ảnh: Khám Phá. Hoàng My gửi lời xin lỗi đến khán giả. Người đẹp thanh minh rằng cô không cập nhật thiệt hại cơn bão vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, đồng thời bày tỏ không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận. Ảnh: VOV. Năm 2017, trong một câu hỏi có liên quan đến tên của nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đưa ra đáp án “đút đầu vô cầu tiêu”. Nghệ sĩ Trung Dân đã rất nóng giận, yêu cầu Hương Giang Idol bỏ đáp án đó đi vì thấy bị xúc phạm nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Ảnh: Vietnamnet. Bị tố xúc phạm bậc cha chú, Hương Giang vấp phải những ý kiến chỉ trích. Giữa ồn ào, nữ ca sĩ thề rằng cô không nhớ câu hỏi trong gameshow. Theo Hương Giang, khi nghệ sĩ Trung Dân đứng dậy vì đáp án, cô xin lỗi ngay lập tức nhưng ông không tin cô không nhớ câu hỏi. Một ngày sau khi Hương Giang xin lỗi, nghệ sĩ Trung Dân đã chấp nhận tha thứ cho nữ ca sĩ. Ảnh: Công Lý. Tháng 3/2024, Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì các buổi livestream gây ồn ào. Đến tháng 4/2024, cô bị phạt 10 triệu đồng cũng vì các phát ngôn trên livestream. Ảnh: FB Nam Em. Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng bị phạt 10 triệu đồng mỗi người vì chia sẻ nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Ảnh: Người Lao Động. Trang Trần từng bị Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Negav hát Nhạy cảm dễ chiều". Nguồn FB Negav

Từ được yêu thích, rapper Negav đang bị nhiều khán giả quay lưng sau khi nhắn nhủ đến mẹ thông qua concert Anh trai say hi: “Mẹ ơi, mẹ thấy chưa. Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Ảnh: FB Negav. Phát ngôn của Negav gây ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích anh đang cổ xúy cho việc bỏ học. Nhanh chóng, Negav nhận sai và xin lỗi khán giả. Sau khi "vạ miệng" chuyện bỏ học, rapper còn bị khui loạt bình luận nhạy cảm trước đây. Ồn ào đời tư khiến Negav phải trả giá đắt. Hàng loạt nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh Negav làm đại diện. Ảnh: FB Negav. Trước Negav, nhiều sao Việt cũng “vạ miệng”. Huỳnh Trần Ý Nhi là một trong số đó. Năm 2023, không lâu sau khi đăng quang, nàng hậu liên tục có phát ngôn bị chỉ trích kém tinh tế, còn non nớt. Ảnh: Sen Vàng. Phía ban tổ chức Miss World Vietnam thừa nhận phát ngôn của Ý Nhi có phần đáng trách nên đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa nàng hậu. Phía Ý Nhi xin lỗi khán giả, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng bởi ồn ào của cô. Ảnh: Miss World Vietnam. Năm 2017, khi chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Á hậu Hoàng My cho rằng bão Damrey không bằng cơn bão dành cho đương kim hoa hậu. Nhiều khán giả chỉ trích Hoàng My có phát ngôn thiếu suy nghĩ. Ảnh: Khám Phá. Hoàng My gửi lời xin lỗi đến khán giả. Người đẹp thanh minh rằng cô không cập nhật thiệt hại cơn bão vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, đồng thời bày tỏ không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận. Ảnh: VOV. Năm 2017, trong một câu hỏi có liên quan đến tên của nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đưa ra đáp án “đút đầu vô cầu tiêu”. Nghệ sĩ Trung Dân đã rất nóng giận, yêu cầu Hương Giang Idol bỏ đáp án đó đi vì thấy bị xúc phạm nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Ảnh: Vietnamnet. Bị tố xúc phạm bậc cha chú, Hương Giang vấp phải những ý kiến chỉ trích. Giữa ồn ào, nữ ca sĩ thề rằng cô không nhớ câu hỏi trong gameshow. Theo Hương Giang, khi nghệ sĩ Trung Dân đứng dậy vì đáp án, cô xin lỗi ngay lập tức nhưng ông không tin cô không nhớ câu hỏi. Một ngày sau khi Hương Giang xin lỗi, nghệ sĩ Trung Dân đã chấp nhận tha thứ cho nữ ca sĩ. Ảnh: Công Lý. Tháng 3/2024, Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì các buổi livestream gây ồn ào. Đến tháng 4/2024, cô bị phạt 10 triệu đồng cũng vì các phát ngôn trên livestream. Ảnh: FB Nam Em. Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng bị phạt 10 triệu đồng mỗi người vì chia sẻ nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Ảnh: Người Lao Động. Trang Trần từng bị Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Negav hát Nhạy cảm dễ chiều". Nguồn FB Negav