Hyundai SantaFe 2024 chạy 12.000km, rao bán 1,2 tỷ tại Hà Nội

Mới đây, trên sàn xe cũ Hà Nội rao bán một chiếc Hyundai SantaFe 2024 bản Prestige có ODO 12.000 km với giá 1,2 tỷ đồng. Ở thời điểm mua mới, chiếc xe có giá niêm yết 1,265 tỷ, chi phí lăn bánh rơi 1,4 tỷ đồng chưa kể mức "lạc" cao ở thời điểm xe mới ra mắt. Hyundai SantaFe 2024 ra mắt thị trường Việt vào tháng 9/2024. Mẫu xe đánh dấu sự lột xác ngoạn mục khi chuyển sang kiểu dáng vuông vức, góc cạnh và mang nhiều nét mạnh mẽ như những mẫu SUV thuần địa hình. Mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2024 được phát triển trên nền tảng N-Platform hoàn toàn mới, mang đến kích thước tổng thể 4.830 x 1.900 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm và khoảng sáng gầm 177 mm. Những nâng cấp giúp SantaFe thế hệ mới lớn hơn đáng kể so với đời trước, đồng thời cải thiện đáng kể không gian nội thất và khả năng vận hành. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt chia 2 tầng, kết hợp cùng đèn LED thích ứng thông minh hình chữ "H" độc đáo. Bộ mâm xe 21 inch tăng thêm vẻ bề thế, trong khi thiết kế đuôi xe Hyundai SantaFe thế hệ mới lại gây tranh cãi với cụm đèn hậu nhỏ, đặt thấp, khiến tổng thể phía sau trông mất cân đối trong mắt một bộ phận người dùng. Bước vào khoang cabin, Santa Fe 2024 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế "H" đồng nhất với ngoại thất. Nổi bật nhất là cụm hai màn hình liền mạch gồm: Màn hình kỹ thuật số 12,3 inch thay đổi được giao diện, tích hợp cảnh báo điểm mù. Màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, mẫu xe SantaFe 2024 còn sở hữu các tiện nghi cao cấp như hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đem lại trải nghiệm giải trí đẳng cấp cho người dùng. Hyundai SantaFe 2024 vẫn sử dụng khối động cơ 2.5L xăng Smartstream Theta III như trước nhưng đã được tinh chỉnh để cho ra hiệu suất tốt hơn. Cụ thể: Công suất cực đại: 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại: 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, Xe đã thay thế hộp số tự động 6 cấp cũ bằng loại 8 cấp mới. Santa Fe 2024 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS toàn diện, mang đến khả năng bảo vệ chủ động cao cấp bậc nhất phân khúc. Các tính năng nổi bật có thể kể đến như: Hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng. Hệ thống cảnh báo và tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ khi lùi xe. Cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ dốc. Cân bằng điện tử, hỗ trợ rời khỏi xe an toàn... Với mức giá xe Hyundai SantaFe 2024 chạy lướt bán 1,2 tỷ đồng sau quãng đường lăn bánh 12.000 km, nó được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn sở hữu một mẫu SUV hiện đại, tiết kiệm chi phí so với xe mới nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và trải nghiệm cao cấp. Video: Đánh giá Hyundai SantaFe 2024 tại Việt Nam.

