Nam Anh từng yêu đơn phương Thanh Hằng, cả hai thân thiết ra sao?

Mới đây, trên Tri thức trẻ, Nam Anh tiết lộ bản thân cảm thấy rung động trước siêu mẫu Thanh Hằng khi bắt gặp ánh mắt của đàn chị trong quá trình tham gia cuộc thi The Face Việt Nam 2018. Tuy nhiên, chị gái của Nam Em lại không muốn tình cảm đơn phương của cô dành cho Thanh Hằng tiến xa vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của đàn chị. Nam Anh là học trò của Thanh Hằng tại cuộc thi The Face Việt Nam cách đây 2 năm. Tại cuộc thi, Thanh Hằng hết lòng chỉ dạy Nam Anh. Ảnh: Tiền Phong Trong tập 9 The Face Việt Nam, chị gái của Nam Em là thí sinh bị Thanh Hằng mắng nhiều nhất vì liên tục mắc lỗi nên buộc phải dừng chân. Ảnh: Zing Sau cuộc thi, Nam Anh giữ mối quan hệ tốt đẹp với huấn luyện viên của mình. Thanh Hằng thường xuyên hội ngộ các trò học trong đó Nam Anh. Hình ảnh Nam Anh bên Thanh Hằng tại một sự kiện sau cuộc thi. Ảnh: VTC Nam Anh tỏ ra quan tâm đến Thanh Hằng khi gửi đàn chị vitamin C mùa dịch. Thanh Hằng khen Nam Anh "khùng dễ sợ nhưng dễ thương" sau khi nhận món quà từ đàn em. Sau chia sẻ từng yêu đương phương Thanh Hằng, Nam Anh trở thành tâm điểm của dư luận. Mời quý độc giả xem video "Thanh Hằng ngồi ghế nóng The Face 2018". Nguồn Youtube

