Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc ngày càng trẻ sau khi sinh con

Năm 2011, Chương Tử Di được độc giả của tạp chí Đông Phương bình chọn là Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc. 8 năm sau, cô vẫn là biểu tượng nhan sắc Hoa ngữ. Mới đây, nữ diễn viên phim "Ngọa hổ tàng long" tung loạt ảnh chụp bên bờ biển. Lập tức, những bức ảnh của Chương Tử Di đã nhận được sự chú ý bởi nhan sắc trẻ trung của Chương Tử Di. Trong loạt ảnh mới nhất, Chương Tử Di được khen làn da trắng không tỳ vết, vóc dáng thon gọn ở tuổi 40. Ngoài ra, dù ăn mặc giản dị nhưng mỹ nhân xứ Trung này vẫn toát lên vẻ đẹp tựa nữ thần. Hình ảnh ngôi sao màn bạc Hoa ngữ tạo dáng bên bờ biển. Chương Tử Di kết hôn năm 2015 với ca sĩ Uông Phong. Trong những năm qua, cuộc sống của cô rất êm ấm. Sự nghiệp tình duyên đều viên mãn có lẽ là lý do nhan sắc của Chương Tử Di ngày càng thăng hạng. Nữ diễn viên luôn giữ gìn làn da, mái tóc và vóc dáng. Bước sang tuổi tứ tuần, Chương Tử Di vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi. Không ít lần bà xã của Uông Phong gây sốt trên truyền hình nhờ vẻ đẹp bất chấp thời gian. Hình ảnh mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc năm 2011 đẹp hút hồn trong chương trình "Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ". Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên tham gia các gameshow giống như nhiều mỹ nhân xứ Trung. Bà xã của Uông Phong còn đang ghi hình cho bom tấn dự kiến ra mắt năm 2020 "Godzilla: King of the Monsters". Fan mong chờ sự xuất hiện của Chương Tử Di trên màn ảnh rộng thế giới. Xem video "Sao Hoa ngữ tiếc thương nhà văn Kim Dung". Nguồn Youtube/vtc

