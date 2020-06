Mỹ nhân bị nghi là tình một đêm với Bi Rain giờ ra sao?

Gần đây, xuất hiện trong một chương trình, Bi Rain và Lee Hyori bất ngờ chia sẻ cả hai có thể đã hẹn hò nếu không quá bận rộn. Hồi năm 2014, cả hai từng vướng nghi vấn qua đêm với nhau khi Bi Rain chia sẻ với thành viên nhóm G.O.D "Em đã ngủ với Hyori rồi anh ạ" trong một chương trình. Lee Hyori lên tiếng phủ nhận tin đồn là tình một đêm của Bi Rain. Cô nói: "Tôi và Bi Rain thực sự không qua đêm với nhau, thế nên chẳng có gì để mà lo lắng". Lee Hyori kết hôn vào năm 2013. Chồng của cô là nhạc sĩ Lee Sang Soon. Anh không chỉ kém sắc mà danh tiếng còn thua xa vợ. Lý do Lee Hyori phải lòng Lee Sang Soon là vì cả hai có tâm hồn đồng điệu. Cặp đôi có chung nhiều sở thích về âm nhạc, tình yêu động vật và lý tưởng sống. Là nữ hoàng Kpop, sau khi lấy chồng, tình tin đồn của Bi Rain lại lựa chọn cuộc sống vô cùng bình dị ở đảo Jeju. Vợ chồng Lee Hyori cùng nhau làm vườn, chăm sóc thú cưng. Hình ảnh cả hai nắm tay khi cùng đi xe đạp. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Lee Hyori khiến khán giả không còn dị nghị về sự chênh lệch nhan sắc, sự nổi tiếng và tài sản của cặp đôi. Ở đời thường, Lee Hyori giản dị, không có dáng vẻ của một ngôi sao. Nữ ca sĩ tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Trong những năm trở lại đây, Lee Hyori thi thoảng nhận lời làm người mẫu ảnh. Ở tuổi 41, nữ hoàng Kpop vẫn đẹp mặn mà. Giữa tháng 5 vừa qua, Lee Hyori ký hợp đồng với công ty giải trí mới. Nhiều người tò mò về các dự án trong tương lai của Lee Hyori. Mời quý độc giả xem video "Bi Rain xuất hiện trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn VTC

