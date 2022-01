“Mỹ nhân ảnh lịch” Chung Vũ Thanh Uyên rạng rỡ ở tuổi 46

Chung Vũ Thanh Uyên sinh năm 1976, là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Áo dài 1995. Sau cuộc thi nhan sắc, Thanh Uyên trở thành một người mẫu nổi tiếng của làng mẫu Việt. Cô cùng Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi và Minh Anh thành lập nhóm Tứ ca ngẫu nhiên đầu những năm 2000. 4 mỹ nhân nhóm Tứ ca ngẫu nhiên không kém cạnh nhau về tài năng lẫn nhan sắc. Một số bài hát gây chú ý của nhóm gồm: “Hôn môi xa”, “Let's get loud”, “Baby one more time” lời Việt. Với vai trò người mẫu, Thanh Uyên từng là một trong những cái tên đắt show ảnh lịch, tạp chí. Ánh hào quang sân khấu không đủ sức giữ Thanh Uyên ở lại Việt Nam. Nữ người mẫu quyết định đi du học rồi sau đó sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Thanh Uyên là cái tên khá thân thuộc trong giới tài chính. Năm 2019, “mỹ nhân ảnh lịch” trở về Việt Nam cùng chồng. Cô làm vợ một doanh nhân Singapore từ năm 2001 nhưng phải 6 năm sau, Thanh Uyên mới tổ chức đám cưới. Nhân dịp đầu Xuân, Thanh Uyên thực hiện bộ ảnh áo dài gửi đến khán giả. Cựu thành viên Tứ ca ngẫu nhiên chia sẻ, cô có niềm đam mê với áo dài truyền thống nên cứ mỗi lần đến Tết là phải may vài bộ. Thanh Uyên chọn áo dài không quá cầu kì, chủ yếu là những gam màu trơn hay họa tiết ít làm điểm nhấn. “Tôi quan niệm đơn giản chính là sự tinh tế nhất”, Thanh Uyên chia sẻ. Xem video "Hiền Thục mặc áo dài chào kiểu hoa hậu". Nguồn FB Hiền Thục

