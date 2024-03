Mr Đàm mừng sinh nhật con cùng huyết thống, chàng trai nay đã khác

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng gửi những lời yêu thương tới con trai nuôi là Lâm Quân (bé Tin) nhân dịp sinh nhật tròn 17 tuổi. Giọng ca "Say tình" bộc bạch: "Năm 2007 - năm heo vàng. Một chú heo con đã hiện diện trong ngôi nhà thân yêu nhỏ bé, ít thành viên. Ngay trong ngày đầy tháng khi bế “lấy hên", chú heo ấy đã nở một nụ cười duy nhất dành cho người được nhận điều may mắn đó chính là ba Hưng! 17 năm đã trôi qua con đã lớn lên cùng ba và gia đình ta". Nhân ngày sinh nhật của bé Tin, nam ca sĩ cầu mong con luôn bình an và gặp những đều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này! Ngoài con ruột là bé Polo Huỳnh thì hai chị em Huỳnh Như - Lâm Quân là hai người con cùng huyết thống với Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai chính là con ruột của em gái nam ca sĩ và được anh nhận làm con nuôi. Các con được "ông hoàng nhạc Việt" nuôi nấng và chăm sóc chu đáo từ nhỏ. Mr Đàm cũng là người cha đứng tên trong giấy khai sinh của Huỳnh Như - Lâm Quân. Con trai cùng huyết thống của Đàm Vĩnh Hưng năm nào cũng được ba tổ chức sinh nhật hoành tráng. Cậu bé Tin ngày nào giờ đã lớn, ra dáng thư sinh. Con trai nuôi của Mr Đàm ra dáng soái ca Hàn Quốc trong tiệc sinh nhật tuổi 16. Đàm Vĩnh Hưng lưu giữ cả kho ảnh ghi lại hành trình khôn lớn của các con. Con trai nuôi 17 tuổi của "ông hoàng nhạc Việt" được anh cưng chiều không khác gì con ruột.Xem video: Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai. Nguồn Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng gửi những lời yêu thương tới con trai nuôi là Lâm Quân (bé Tin) nhân dịp sinh nhật tròn 17 tuổi. Giọng ca "Say tình" bộc bạch: "Năm 2007 - năm heo vàng. Một chú heo con đã hiện diện trong ngôi nhà thân yêu nhỏ bé, ít thành viên. Ngay trong ngày đầy tháng khi bế “lấy hên", chú heo ấy đã nở một nụ cười duy nhất dành cho người được nhận điều may mắn đó chính là ba Hưng! 17 năm đã trôi qua con đã lớn lên cùng ba và gia đình ta". Nhân ngày sinh nhật của bé Tin, nam ca sĩ cầu mong con luôn bình an và gặp những đều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này! Ngoài con ruột là bé Polo Huỳnh thì hai chị em Huỳnh Như - Lâm Quân là hai người con cùng huyết thống với Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai chính là con ruột của em gái nam ca sĩ và được anh nhận làm con nuôi. Các con được "ông hoàng nhạc Việt" nuôi nấng và chăm sóc chu đáo từ nhỏ. Mr Đàm cũng là người cha đứng tên trong giấy khai sinh của Huỳnh Như - Lâm Quân. Con trai cùng huyết thống của Đàm Vĩnh Hưng năm nào cũng được ba tổ chức sinh nhật hoành tráng. Cậu bé Tin ngày nào giờ đã lớn, ra dáng thư sinh. Con trai nuôi của Mr Đàm ra dáng soái ca Hàn Quốc trong tiệc sinh nhật tuổi 16. Đàm Vĩnh Hưng lưu giữ cả kho ảnh ghi lại hành trình khôn lớn của các con. Con trai nuôi 17 tuổi của "ông hoàng nhạc Việt" được anh cưng chiều không khác gì con ruột. Xem video: Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai. Nguồn Đàm Vĩnh Hưng