Mối tình âm thầm ít biết của Hà My và danh hài Hoài Linh

Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn, ca sĩ Hà My cho biết từ năm cô 14 tuổi, Hoài Linh đã thầm thương, trộm nhớ mà cô không biết. Theo Hà My lúc đó cô đã là ca sĩ được nhiều người biết tiếng, còn Hoài Linh thì chưa nổi tiếng. Ôm mối tình đơn phương đi Mỹ, vài năm sau quay trở về, Hoài Linh mới thổ lộ tình cảm với Hà My. Lúc đó cô ca sĩ mới 16 tuổi, nhưng trái khoáy là khi sang Mỹ, Hoài Linh đã lấy vợ. Tuy nhiên, tình cảm của cả hai vẫn tiến triển vì Hà My cảm mến Hoài Linh về tài năng diễn xuất, còn nam danh hài yêu mến nữ ca sĩ vì giọng hát hay. Dù biết mình là người thứ 3 nhưng Hà My vẫn kéo dài mối tình đó hai năm vì cô nghĩ đơn giản minh không lấy Hoài Linh, không sống chung với anh, không cản trở hạnh phúc của ai. Sau hai năm, Hoài Linh và Hà My chia tay và cô đi lấy chồng. Đến tận bây giờ, Hà My vẫn ước ao giá như lúc đó Hoài Linh không thầm thương mà nói thẳng với cô thì mọi thứ đã khác. Theo lời kể của Hà My, mối tình của cô và Hoài Linh lúc đó dù có được anh đưa về quê ra mắt, nắm tay, thậm chí là hôn môi, nhưng cô vẫn không định hình được tình cảm đó là gì. Có lẽ bởi Hà My khi đó còn quá trẻ còn Hoài Linh thì đang trong trạng thái là người đàn ông đã có gia đình. Với Hoài Linh, ngoài việc đưa Hà My về giới thiệu, đôi khi anh cũng úp mở chuyện yêu Hà My. Trong một lần cùng biểu diễn trên sân khấu dịp sinh nhật, nam diễn viên hài sinh năm 1969 nửa đùa nửa thật với khán giả: “Các bạn biết biết không, hồi xưa tôi yêu cô này dữ dằn lắm". Nhiều người cho rằng Hà My cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, trở lại nghề hát sau nhiều năm vắng bóng, nhưng nữ ca sĩ cho rằng, chuyện tình của Hà My và Hoài Linh có nhiều đồng nghiệp biết. Ngoài ra, khi họ yêu nhau là Hà My có linh cảm quan hệ vợ chồng Hoài Linh đã có vấn đề trước đó. Sau nhiều lần đò, nữ ca sĩ sinh năm 1978 không còn muốn kết hôn thêm lần nào nữa, nhưng theo chia sẻ của cô, nếu đó là Hoài Linh thì nhất định Hà My sẽ đồng ý nói chuyện hôn nhân. Sau nhiều vấp ngã, khổ đau, giờ mong muốn lớn nhất của Hà My là được làm vợ Hoài Linh. Xem video "Hoài Linh hát mừng đám cưới Trường Giang". Nguồn Youtube:

Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn, ca sĩ Hà My cho biết từ năm cô 14 tuổi, Hoài Linh đã thầm thương, trộm nhớ mà cô không biết. Theo Hà My lúc đó cô đã là ca sĩ được nhiều người biết tiếng, còn Hoài Linh thì chưa nổi tiếng. Ôm mối tình đơn phương đi Mỹ, vài năm sau quay trở về, Hoài Linh mới thổ lộ tình cảm với Hà My. Lúc đó cô ca sĩ mới 16 tuổi, nhưng trái khoáy là khi sang Mỹ, Hoài Linh đã lấy vợ. Tuy nhiên, tình cảm của cả hai vẫn tiến triển vì Hà My cảm mến Hoài Linh về tài năng diễn xuất, còn nam danh hài yêu mến nữ ca sĩ vì giọng hát hay. Dù biết mình là người thứ 3 nhưng Hà My vẫn kéo dài mối tình đó hai năm vì cô nghĩ đơn giản minh không lấy Hoài Linh, không sống chung với anh, không cản trở hạnh phúc của ai. Sau hai năm, Hoài Linh và Hà My chia tay và cô đi lấy chồng. Đến tận bây giờ, Hà My vẫn ước ao giá như lúc đó Hoài Linh không thầm thương mà nói thẳng với cô thì mọi thứ đã khác. Theo lời kể của Hà My, mối tình của cô và Hoài Linh lúc đó dù có được anh đưa về quê ra mắt, nắm tay, thậm chí là hôn môi, nhưng cô vẫn không định hình được tình cảm đó là gì. Có lẽ bởi Hà My khi đó còn quá trẻ còn Hoài Linh thì đang trong trạng thái là người đàn ông đã có gia đình. Với Hoài Linh, ngoài việc đưa Hà My về giới thiệu, đôi khi anh cũng úp mở chuyện yêu Hà My. Trong một lần cùng biểu diễn trên sân khấu dịp sinh nhật, nam diễn viên hài sinh năm 1969 nửa đùa nửa thật với khán giả: “Các bạn biết biết không, hồi xưa tôi yêu cô này dữ dằn lắm". Nhiều người cho rằng Hà My cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, trở lại nghề hát sau nhiều năm vắng bóng, nhưng nữ ca sĩ cho rằng, chuyện tình của Hà My và Hoài Linh có nhiều đồng nghiệp biết. Ngoài ra, khi họ yêu nhau là Hà My có linh cảm quan hệ vợ chồng Hoài Linh đã có vấn đề trước đó. Sau nhiều lần đò, nữ ca sĩ sinh năm 1978 không còn muốn kết hôn thêm lần nào nữa, nhưng theo chia sẻ của cô, nếu đó là Hoài Linh thì nhất định Hà My sẽ đồng ý nói chuyện hôn nhân. Sau nhiều vấp ngã, khổ đau, giờ mong muốn lớn nhất của Hà My là được làm vợ Hoài Linh. Xem video "Hoài Linh hát mừng đám cưới Trường Giang". Nguồn Youtube: