Mối quan hệ như ruột thịt giữa Phi Nhung và vợ cũ Bằng Kiều

Từ khi P hi Nhung mắc COVID-19, Trizzie Phương Trinh luôn lo lắng cho sức khỏe của đàn em. Vợ cũ Bằng Kiều mới đây chia sẻ, con gái của Phi Nhung được bác sĩ thông báo rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Trizzie Phương Trinh chính là người phát hiện tài năng ca hát của Phi Nhung. Ngày ấy, Phi Nhung vất vả nuôi con gái bằng công việc thợ may và làm tạp vụ ở nhà hàng thì tình cờ gặp vợ cũ Bằng Kiều trong một lần đi hát ở chùa. Trizzie Phương Trinh dạy hát cho Phi Nhung. Sau 2 năm thu âm và học hát, Phương Trinh mới chọn ra cho đàn em được hai bài là “Nỗi buồn hoa phượng” và “Nối lại tình xưa” để in vào đĩa cùng Hương Lan và Mỹ Huyền đem bán. Ảnh: Nhịp sống Việt Khi theo Phương Trinh học hát, thu tâm, Phi Nhung để con gái cho ba mẹ của đàn chị trông hộ. “Tôi đi hát cuối tuần lĩnh được từ 300 tới 600 đô nhưng chỉ cầm lại 100, còn bao nhiêu đưa hết cho ba mẹ Trizzie để lo cho con tôi”, Phi Nhung chia sẻ. Phi Nhung cho rằng, nếu không tình cờ gặp Trizzie Phương Trinh, có lẽ giờ này cô vẫn là cô công nhân nghèo khó. “Chị và gia đình không chỉ cho tôi một mái ấm mà còn cho tôi tình thương”, Phi Nhung chia sẻ. Theo Phi Nhung, cô không thể trả ơn đàn chị được nhưng sẽ làm những điều thiện lành cho xã hội này. Đó là cách Phi Nhung trả ơn lại cho vợ cũ Bằng Kiều. Ảnh: Môi trường và đô thị Trizzie Phương Trinh rất thương Phi Nhung mắc COVID-19. Ảnh: Người đưa tin Vợ cũ Bằng Kiều nhiều lần khóc khi nhắc đến đàn em. Ảnh: Người đưa tin Trizzie Phương Trinh từng định hủy tiệc sinh nhật vì không còn tâm trí khi biết bệnh tình của Phi Nhung. Thế nhưng, sau khi được con gái của Phi Nhung động viên, cô giữ nguyên kế hoạch buổi tiệc. Vợ cũ Bằng Kiều không nhận quà mà muốn mọi người quyên góp cho bà con ở Việt Nam mùa dịch. Sau kết thúc bữa tiệc sinh nhật, vợ cũ Trizzie Phương Trinh nhận được 21.500 USD (khoảng 490 triệu đồng). Chương trình từ thiện của Trizzie Phương Trinh mang tên "Phi Nhung và hành trình không gục ngã". Xem video "Phi Nhung tập thể dục". Nguồn FB Phi Nhung

