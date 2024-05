Minh Tú xin lỗi vì quát tháo ê-kip, Phương Oanh khoe cặp song sinh

Tin tức sao Việt 28/5: Minh Tú chính thức xin lỗi khi bị chỉ trích thái độ quát tháo ê-kíp trong buổi cầu hôn bất ngờ. Tại một sự kiện, Lý Nhã Kỳ diện trang phục như minh tinh thập niên 1980. Người đẹp kết hợp phụ kiện đính kim cương lấp lánh, trang điểm theo phong cách sắc sảo. Bộ trang sức cô đeo có giá khoảng 2 tỷ đồng. Lâm Minh - vợ Decao, bất ngờ cập nhật hình ảnh selfie cạo trọc đầu trước gương. Ca sĩ Phương Linh đăng bài lên tiếng xin lỗi Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền do đã hát ca khúc "Mưa tháng sáu" độc quyền mà chưa xin phép. Con gái JustaTee và Trâm Anh tham gia lễ tốt nghiệp lớp mầm non. Nữ diễn viên Lương Thu Trang chia sẻ ảnh mệt mỏi sau một ngày nhiều việc. Phương Oanh khoe ảnh bế cặp song sinh. Diễn viên Lã Thanh Huyền đăng ảnh cùng chia sẻ: "Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu". Gia đình đạo diễn Lý Hải - Minh Hà khoe hình mặc đồng phục ăn ý. Ca sĩ Bảo Thy diện áo tắm thả dáng trong một resort 5 sao. Trường Giang vắng mặt trong buổi tiệc sinh nhật với gia đình của Nhã Phương vì bận lịch trình quay hình cùng dàn sao như Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm... Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng dạo phố Hội An ngày đầu hè.Xem video màn catwalk lùi của Minh Tú. Nguồn BTC

