Minh Tú diện váy bó, lộ vòng hai bất thường

Xuất hiện trong vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2023, siêu mẫu Minh Tú lập tức gây chú ý bởi vòng hai to bất thường. Dường như ai cũng nhìn rõ vòng hai lùm lùm của Minh Tú, khác hẳn với vùng bụng phẳng lì trước đó của cô. Minh Tú là thành viên ban giám khảo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Trước đó vài hôm, trong một sự kiện, Minh Tú mặc váy trắng và cũng lộ vòng hai to hơn bình thường. Minh Tú là người mẫu nổi tiếng. Cô từng đạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, á quân Asia's Next Top Model 2017. Người đẹp sinh năm 1991 sở hữu body cực "cháy" với số đo ba vòng 90-60-95 cm cùng chiều cao 1m78. Minh Tú đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 và lọt Top 10 chung cuộc, đạt giải phụ Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018. Minh Tú còn được mời làm giám khảo, huấn luyện viên rất nhiều cuộc thi như: "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019", " Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020", "Miss Fitness Vietnam - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022". Ngoài nghề mẫu, Minh Tú còn tham gia đóng phim điện ảnh "Hoa hậu giang hồ". Cuối năm 2021, Minh Tú công khai bạn trai. Anh tên Chris, sinh ra ở Đức nhưng sinh sống và làm việc tại châu Á trong gần 20 năm qua. Minh Tú cho biết, hai người hẹn hò từ năm 2012, từng chia tay và tái hợp vài lần. (Ảnh: Zing) Hai năm trước, khi phát hiện mình bị lạc nội mạc tử cung, khó thụ thai, cô đã quyết định chia tay bạn trai 2 năm. Tuy nhiên bạn trai người Đức của Minh Tú không đồng ý chia tay và an ủi rằng anh sẵn sàng nhận con nuôi.Xem video màn catwalk lùi của Minh Tú. Nguồn BTC

