Minh Hằng kiếm tiền “khủng”, sống giàu sang, hôn nhân viên mãn

Nữ ca sĩ Minh Hằng bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ. Bài hát giúp cô nổi tiếng là Một vòng trái đất. Ảnh: FB Minh Hằng. Minh Hằng còn là diễn viên. Cô bắt đầu được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về. Gia tài phim ảnh của Minh Hằng còn có nhiều bộ phim đình đám như: Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Sắc đẹp ngàn cân... Ảnh: FB Minh Hằng. Minh Hằng đắt show quảng cáo. Thậm chí, cô từng được mệnh danh "Nữ hoàng quảng cáo" khi làm đại sứ thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng. Theo tiết lộ, một hợp đồng quảng cáo dầu gội đầu của Minh Hằng có giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: FB Minh Hằng. Minh Hằng còn đắt gameshow. Năm 2018, cô làm huấn luyện viên The Face Vietnam. Năm 2022, cô ngồi ghế nóng cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Ảnh: FB Minh Hằng. Minh Hằng sở hữu khối tài sản “khủng”. Cô tậu biệt thự nguy nga như tòa lâu đài ở vị trí đắt đỏ tại TP HCM. Nữ ca sĩ còn mua căn hộ 125m2 trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Minh Hằng có trong tay mảnh vườn rộng rãi có đủ cây ăn trái, ao cá rộng tới 20.000m2 ở Đồng Nai. Ảnh: FB Minh Hằng. Minh Hằng sở hữu nhiều xe hơi. Đầu năm 2021, nữ ca sĩ tậu xế hộp giá 5,5 tỷ đồng nhập từ Mỹ. Nữ diễn viên từng chi 6 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe hạng sang Porsche Panamera hay xe Lexus có giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Minh Hằng sở hữu nhiều món đồ hiệu tiền tỷ đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Cô từng gây ấn tượng với chiếc đồng hồ đính kim cương của Frank Muller có giá 1,4 tỷ đồng. Ảnh: FB Minh Hằng. Ở tuổi 37, Minh Hằng còn khiến nhiều người phải ghen tỵ bởi cuộc hôn nhân đầy ngọt ngào bên doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo. Ảnh: FB Minh Hằng. Chồng Minh Hằng chiều chuộng vợ, phụ giúp chăm sóc con trai. Ảnh: FB Minh Hằng. Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo cũng giỏi kiếm tiền. Anh là phó tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Ảnh: FB Minh Hằng.Vợ chồng Minh Hằng đang ở biệt thự tại quận 2, TP HCM, thường xuyên đi nghỉ dưỡng sang trọng. Ảnh: FB Minh Hằng. Xem video: "Mẹ bỉm Minh Hằng khoe visual cực xinh “đốn tim” hội chị em"

