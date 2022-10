Midu và loạt mỹ nhân Việt phản ứng sao khi bị đồn mang bầu?

Từ giữa tháng 9/2022, mạng xã hội lan truyền tin đồn diễn viên Midu mang thai. Người đẹp nhiều lần khéo léo phủ nhận trên trang cá nhân bằng việc chia sẻ hình ảnh diện đồ hở eo. Tuy nhiên, tin đồn vẫn không lắng xuống. Đến sáng ngày 18/10, Midu buộc phải lên tiếng để tin đồn không bị đẩy đi quá xa. Ảnh: FBNV Midu cho biết, thời gian qua, cô chọn cách im lặng vì cho rằng đó là những tin đồn vô lý, không cần giải thích. “Tôi tin khán giả nào đủ sáng suốt sẽ thấy mình còn đang làm việc liên tục với công tác giảng dạy ở trường, đi học buổi tối và quay hai dự án phim liền kề. Vậy làm sao tôi có thể có bầu được. Đi dự sự kiện, tôi vẫn diện đồ cut out khoe eo, hở bụng mà không cần che đậy điều gì”, Midu nói. Ảnh: FBNV Theo hot girl Midu, tin đồn có bầu là một "lời đồn ác ý", ảnh hưởng đến cuộc sống, hoạt động nghệ thuật, uy tín của cô trước phụ huynh, sinh viên. Ảnh: FBNV Không chỉ Midu đáp trả tin đồn mang bầu, nhiều mỹ nhân Việt cũng lên tiếng khi rơi vào trường hợp tương tự. Mỹ Tâm là một trong số đó. Cụ thể, năm 2020, một trang tin từng đăng tải bài viết nghi vấn một nữ ca sĩ hạng A của showbiz có bầu 4 tháng với bạn trai kém tuổi. Trong lúc chưa rõ thực hư tin đồn này thì trùng hợp, Mỹ Tâm lộ hình ảnh vòng 2 kém thon gọn trong hậu trường chụp ảnh. Ảnh: Tổ Quốc, Gia đình xã hội Trả lời Vietnamnet, đại diện của Mỹ Tâm khẳng định tất cả chỉ là tin đồn không có căn cứ. Theo người này, do ánh sáng và góc chụp ở studio đã khiến vòng 2 của Mỹ Tâm trở nên to bất thường, chứ hoàn toàn không có chuyện nữ ca sĩ mang thai. Ngoài ra, đích thân “họa mi tóc nâu” livestream để một lần nữa khẳng định tin đồn bầu bí là không đúng sự thật. Ảnh chụp màn hình Gần đây, khi đăng tải hình ảnh diện chiếc váy suông dài và khoác áo mỏng bên ngoài, Mỹ Tâm bị đồn mang bầu. Nữ ca sĩ nhanh chóng phủ nhận: "Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì". Ảnh: FBNV Tháng 7/2021, Trương Ngọc Ánh lên tiếng về tin đồn mang bầu. “Cám ơn mọi người quan tâm. Mình không có bầu bí gì đâu. Chắc do tấm hình từ năm trước mặc đồ rộng nên gây chú ý thôi. Có con là có phước, nên có là em báo tin vui ngay”, cô nói. Tin đồn Trương Ngọc Ánh mang bầu xuất phát từ việc cô để lộ thân hình mũm mĩm cùng vòng hai to bất thường trong bức ảnh chụp bên gia đình và nhóm bạn thân được Hà Kiều Anh đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Saostar Tháng 10/2019, vì bất ngờ tuyên bố không thể đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, H’hen Niê vướng tin đồn mang bầu. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp có bầu nên phải về quê nghỉ ngơi. H’hen Niê nhanh chóng thanh minh, sức khỏe của cô không tốt do việc ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ vì quá bận rộn. Để lấy lại năng lượng, H’hen Niê về quê. Ảnh: FBNV H’hen Niê nói thêm: "Cái gì mà đồn tôi có bầu vậy? Bậy quá rồi! Nói cho mọi người an tâm là chưa có, chưa có nhé. Nhớ nhé, chưa có. Tôi cũng đam mê làm mẹ lắm nhưng chưa đâu, làm việc lớn đã". Ảnh: FBNV Cuối tháng 3/2022, Nhã Phương vướng tin đồn mang bầu lần 2 khi diện trang phục giấu vòng 2, dáng đi "kỳ kỳ". Cô lập tức phủ nhận tin đồn bầu bí. "Trời ơi, chạy 21km xong không thể nhấc chân nổi thành ra ai cũng tưởng tôi có bầu. Không phải nha, không phải nha. Cứu em", bà xã của Trường Giang bày tỏ. Ảnh: Yan Xem video "Mỹ Tâm trổ tài vũ đạo". Nguồn Fanpage

