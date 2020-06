Mê mẩn nhan sắc "mỹ nhân nóng bỏng nhất Hàn Quốc" Honey Lee

Năm 2006, ở tuổi 23, Honey Lee lên ngôi Hoa hậu Hàn Quốc. Ngay sau đó cô đại diện cho Hàn Quốc đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và giành giải á hậu 3 tại cuộc thi này. Ngoài ra người đẹp sinh năm 1983 còn đạt giải Miss Grand Slam - Hoa hậu của mọi hoa hậu - do Global Beauties công bố và trở thành hoa hậu có thành tích cao nhất lịch sử Hàn Quốc tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Không chỉ xinh đẹp, gợi cảm, Honey Lee còn nổi tiếng là người đẹp có học thức bởi cô tốt nghiệp loại ưu Đại học Quốc gia Seoul (đại học hàng đầu Hàn Quốc) và có bằng tiến sĩ âm nhạc. Sau khi lên ngôi hoa hậu, Honey Lee trở thành diễn viên và tham gia một số bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình như: Tazza 2, I am the king, Đồng nghiệp, Những nàng dâu sắt, Kiệt tác bất tử… Tài năng diễn xuất của cô đã được chứng minh qua những giải thưởng như MBC Drama Awards, Grand Bell Awards, giải Rồng Xanh... Ngoài nghề diễn, Honey Lee còn là giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum. Nhìn vẻ ngoài yểu điệu thục nữ của Honey Lee, nhiều người bất ngờ khi biết cô là võ sĩ đai đen Taekwondo. Cao 1m73 cùng số đo 3 vòng chuẩn, Hoa hậu Hàn Quốc 2006 sở hữu body vạn người mê, cực kỳ nóng bỏng. Cô càng bốc lửa hơn khi diện những trang phục khoe vòng 1 hay khoe lưng trần gợi cảm. Cũng chính vì những bộ trang phục “khoe hàng” này mà Honey Lee nhiều lần trở thành đề tài gây tranh cãi. Năm 2015 Honey Lee được tạp chí Playboy bình chọn là "mỹ nhân nóng bỏng nhất Hàn Quốc".Vẻ đẹp của Honey Lee luôn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Năm 2013, Honey Lee hẹn hò với nam diễn viên Yoon Kye Sang và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau 7 năm hẹn hò, mới đây, hai người đã tuyên bố chia tay. Hiện nữ diễn viên 37 tuổi chuẩn bị cho các hoạt động ở hải ngoại và đang đàm phán các hợp đồng phim. Còn Yoon Kye Sang tập trung chuẩn bị ra mắt phim “Fluid Renegades”. Xem video "Khi hoa hậu đi thi bộ môn chui và vượt rào". Nguồn VTC:

Năm 2006, ở tuổi 23, Honey Lee lên ngôi Hoa hậu Hàn Quốc. Ngay sau đó cô đại diện cho Hàn Quốc đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và giành giải á hậu 3 tại cuộc thi này. Ngoài ra người đẹp sinh năm 1983 còn đạt giải Miss Grand Slam - Hoa hậu của mọi hoa hậu - do Global Beauties công bố và trở thành hoa hậu có thành tích cao nhất lịch sử Hàn Quốc tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Không chỉ xinh đẹp, gợi cảm, Honey Lee còn nổi tiếng là người đẹp có học thức bởi cô tốt nghiệp loại ưu Đại học Quốc gia Seoul (đại học hàng đầu Hàn Quốc) và có bằng tiến sĩ âm nhạc. Sau khi lên ngôi hoa hậu, Honey Lee trở thành diễn viên và tham gia một số bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình như: Tazza 2, I am the king, Đồng nghiệp, Những nàng dâu sắt, Kiệt tác bất tử… Tài năng diễn xuất của cô đã được chứng minh qua những giải thưởng như MBC Drama Awards, Grand Bell Awards, giải Rồng Xanh... Ngoài nghề diễn, Honey Lee còn là giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum. Nhìn vẻ ngoài yểu điệu thục nữ của Honey Lee, nhiều người bất ngờ khi biết cô là võ sĩ đai đen Taekwondo. Cao 1m73 cùng số đo 3 vòng chuẩn, Hoa hậu Hàn Quốc 2006 sở hữu body vạn người mê, cực kỳ nóng bỏng. Cô càng bốc lửa hơn khi diện những trang phục khoe vòng 1 hay khoe lưng trần gợi cảm. Cũng chính vì những bộ trang phục “khoe hàng” này mà Honey Lee nhiều lần trở thành đề tài gây tranh cãi. Năm 2015 Honey Lee được tạp chí Playboy bình chọn là "mỹ nhân nóng bỏng nhất Hàn Quốc". Vẻ đẹp của Honey Lee luôn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Năm 2013, Honey Lee hẹn hò với nam diễn viên Yoon Kye Sang và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau 7 năm hẹn hò, mới đây, hai người đã tuyên bố chia tay. Hiện nữ diễn viên 37 tuổi chuẩn bị cho các hoạt động ở hải ngoại và đang đàm phán các hợp đồng phim. Còn Yoon Kye Sang tập trung chuẩn bị ra mắt phim “Fluid Renegades”. Xem video "Khi hoa hậu đi thi bộ môn chui và vượt rào". Nguồn VTC: