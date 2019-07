MC Hoàng Linh và loạt sao lao đao vì tin đồn lộ clip nóng

Tin đồn MC Hoàng Linh lộ clip nóng đang lan truyền trên mạng xã hội. Ngay lập tức, Hoàng Linh phủ nhận. Nữ MC “Chúng tôi là chiến sĩ” còn hài hước đáp trả bằng việc đăng tải clip con trai chơi đùa cùng bạn trai kèm bình luận: "Nóng chính chủ có bản quyền". Trước Hoàng Linh, không ít sao Việt cũng từng vướng nghi vấn bị rò rỉ clip nhạy cảm. Còn nhớ, cuối tháng 5 vừa qua, tin đồn sao "nhí" Hà Duy lộ clip nóng gây xôn xao dư luận. Hà Duy khẳng định anh không phải là nam thanh niên trong clip đó. Ngoài ra, anh còn đăng tải tấm hình của anh và ảnh của nam thanh niên trong clip để mọi người so sánh. Cũng trong tháng 5/2019, nữ diễn viên Phi Huyền Trang vướng lùm xùm khi bị cho là nhân vật nữ chính trong một clip nóng được phát tán trên mạng. Giữa ồn ào, chia sẻ với Tri thức trẻ, quản lý của Phi Huyền Trang khẳng định tin đồn trên mạng hoàn toàn là bịa đặt. Nữ diễn viên sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Năm 2018, cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cắt từ clip nóng nghi là của diễn viên Tiến Vũ và bạn gái. Trước ồn ào, Tiến Vũ chọn cách giữ im lặng. Phía đại diện Tiến Vũ lên tiếng cho biết, nam diễn viên bị một bên khác vu khống và đe dọa. Đến khi nào có kết quả điều tra từ công an, phía Tiến Vũ sẽ có câu trả lời chính thức. Cũng trong năm 2018, Trọng Hiếu Idol bất ngờ bị vướng phải tin đồn lộ clip nóng đồng tính. Về phía mình, Trọng Hiếu phủ nhận. Chia sẻ với VnExpress, Trọng Hiếu nói: "Tôi thấy người xuất hiện trong đoạn phim chẳng có gì giống mình cả. Anh ta gầy hơn tôi nhiều”. Năm 2018, những hình ảnh giường chiếu được cho là Anh Tú bị lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài hình ảnh, một vài diễn đàn khẳng định có cả clip "nóng" của Anh Tú. Anh Tú phủ nhận lộ clip, ảnh nhạy cảm. “Đây là ảnh đã được chỉnh sửa, cắt ghép. Tú cũng không hiểu người chỉnh sửa và tung ảnh này lên mạng có mục đích gì”, Anh Tú nói. Xem video "Chúng tôi là chiến sĩ". Nguồn Youtube

