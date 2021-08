Mâu Thủy nói đùa Mai Phương Thúy "dương tính", còn vướng bao lùm xùm?

Mới đây, trong một clip, Mâu Thủy trêu đùa Hoàng Phi Kha rằng Mai Phương Thúy có xét nghiệm dương tính. Nhiều người cho rằng trò đùa của Mâu Thủy kém duyên giữa mùa dịch. Giữa ồn ào, Mâu Thủy phân trần rằng cô không có ý xấu. Nàng á hậu còn chia sẻ cuộc trò chuyện được Mai Phương Thúy đồng ý về việc đăng tải clip. Ồn ào Mâu Thủy nói đùa Mai Phương Thúy dương tính không phải là lùm xùm đầu tiên của nàng á hậu này. Hồi tháng 2/2020, Mâu Thủy chia sẻ hình ảnh gác chân lên ghế phía trước trong rạp chiếu phim. Phản hồi về hình ảnh gây tranh cãi, cô nói: "Cái này là giơ chân lên cao khi chưa có ai vào rạp, rồi chụp. Có thể do góc chụp nên thấy thế. Chứ gác chân vậy mình coi phim kiểu gì". Khi được yêu cầu xin lỗi sau hành động gác chân, Mâu Thủy đáp trả: "Có lỗi gì đâu mà phải xin qua xin lại. Người nào dễ dàng nói xin lỗi là người rất hay làm ra lỗi. Và xin đính chính mình chưa từng xin lỗi mấy vụ việc thời gian gần đây nhé. Vì sao ư? Not my bad (Không phải lỗi của mình)". Mâu Thủy từng bị tố có bình luận mỉa mai Trương Thế Vinh: “Kiếm 25 triệu đồng dễ thế? Thủy cũng muốn” vào thời điểm nam diễn viên này đòi nhãn hàng xài chùa hình ảnh của anh tiền bản quyền là 25 triệu. Giữa ồn ào, Mâu Thủy phủ nhận để lại bình luận trên. Ngoài ra, nàng á hậu còn phân trần, quan điểm của cô là không phải việc của mình thì sẽ không can thiệp. Ảnh: Người đưa tin Tháng 6/2018, khi chia sẻ dòng trạng thái ủng hộ đồng bào ở Lai Châu và Hà Giang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, Mâu Thủy lại kêu gọi mọi người cùng chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung. Việc nhầm lẫn này khiến nữ người mẫu hứng gạch đá của dư luận. Ảnh: Vietnamnet Tháng 7/2019, làm giám khảo Top Model Online thuộc khuôn khổ Vietnam’s Next Top Model, Mâu Thủy đưa ra quan điểm Hoa khôi Áo dài không phù hợp với thí sinh Thanh Tuyền bởi “Hoa hậu có thể làm người mẫu, nhưng người mẫu không thể làm hoa hậu”. Nhiều người cho rằng Mâu Thủy có phát ngôn đầy mâu thuẫn bởi cô xuất thân là người mẫu nhưng sau đó giành á hậu cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Petrotimes Giữa ồn ào, Mâu Thủy phân trần: “Thủy không nói là không thể mà nói là khó, vì một người mẫu mà Vietnam’s Next Top Model hướng đến sẽ chú trọng vào yếu tố high fashion, ưu tiên sự cá tính, sắc lạnh. Trong khi đó hoa hậu thường chuộng vẻ đẹp ngọt ngào. Hai yếu tố này thường không song hành cùng với nhau nên Thủy mới nói là người mẫu Next Top Model sẽ khó thành hoa hậu nếu không đầu tư lột xác mạnh mẽ về ngoại hình”. Ảnh: VOV Năm 2019, Á hậu Mâu Thủy tố mất suất thi Hoa hậu Trái đất 2018 vì không chịu chi 5 tỷ. Là người nắm bản quyền Hoa hậu Trái đất tại Việt Nam, Phúc Nguyễn (ở giữa trong ảnh) đáp trả Mâu Thủy. Anh tố người đẹp thiếu trung thực, đố kỵ và kém thông minh. Theo Phúc Nguyễn, Mâu Thủy yêu cầu đi thi phải có danh hiệu nhưng bản thân anh không có quyền can thiệp nên Mâu Thủy đã tự rút lui. Ông trùm hoa hậu còn tố Mâu Thủy khơi lại chuyện cũ để PR. Về phần mình, Mâu Thủy khẳng định cô không tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Ảnh: Petrotimes Xem video "Mâu Thủy nói Mai Phương Thúy có xét nghiệm dương tính". Nguồn Mâu Thủy

