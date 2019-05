Mâu Thủy “lột xác” từ ấu thơ đen nhẻm thành á hậu gợi cảm

Mâu Thủy sinh năm 1992, có bố là người Việt gốc Hoa. Được biết, cô là con út trong nhà có 3 anh chị em. Từ nhỏ, Mâu Thủy đã nổi bật bởi chiều cao vượt trội. Chân dài sinh năm 1992 sở hữu nước da ngăm đen từ bé. Từ nhỏ, Mâu Thủy đã có đam mê trở thành người mẫu được mặc quần áo đẹp và diễn trước ống kính. Năm 2013, người đẹp tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013, Mâu Thủy để lộ nhiều khuyết điểm từ vóc dáng thô, thiếu cân đối cùng gu thời trang khá quê mùa. Nhờ cuộc "lột xác", Mâu Thủy đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, chân dài sinh năm 1992 thử sức mình ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Để phù hợp với tiêu chí hoa hậu, Mâu Thủy đã phải tăng cân. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu, Mâu Thủy giành danh hiệu á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau khi trở thành á hậu, chân dài sinh năm 1992 vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân để phù hợp với các cuộc thi quốc tế. Mâu Thủy rũ bỏ hình ảnh cá tính để ngày càng quyến rũ. Nhan sắc của Mâu Thủy đang ở độ chín muồi. Giữa một rừng mỹ nhân Việt ở showbiz, Mâu Thủy không quá hot nhưng cũng không bị chìm hẳn. Gần đây, người đẹp bất ngờ nhắc lại tin đồn bị mất cơ hội thi Hoa hậu Trái đất 2018. Theo Á hậu Mâu Thủy, lý do cô bị vụt mất cơ hội là vì không chịu chi 5 tỷ. Hiện tại, ồn ào này vẫn chưa dứt khi ông bầu Phúc Nguyễn liên tục đáp trả Mâu Thủy. Mời quý độc giả xem video "Mâu Thủy chia sẻ làm nhiều việc vì gia đình". Nguồn Youtube/vtc

Mâu Thủy sinh năm 1992, có bố là người Việt gốc Hoa. Được biết, cô là con út trong nhà có 3 anh chị em. Từ nhỏ, Mâu Thủy đã nổi bật bởi chiều cao vượt trội. Chân dài sinh năm 1992 sở hữu nước da ngăm đen từ bé. Từ nhỏ, Mâu Thủy đã có đam mê trở thành người mẫu được mặc quần áo đẹp và diễn trước ống kính. Năm 2013, người đẹp tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013, Mâu Thủy để lộ nhiều khuyết điểm từ vóc dáng thô, thiếu cân đối cùng gu thời trang khá quê mùa. Nhờ cuộc "lột xác", Mâu Thủy đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, chân dài sinh năm 1992 thử sức mình ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Để phù hợp với tiêu chí hoa hậu, Mâu Thủy đã phải tăng cân. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu, Mâu Thủy giành danh hiệu á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau khi trở thành á hậu, chân dài sinh năm 1992 vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân để phù hợp với các cuộc thi quốc tế. Mâu Thủy rũ bỏ hình ảnh cá tính để ngày càng quyến rũ. Nhan sắc của Mâu Thủy đang ở độ chín muồi. Giữa một rừng mỹ nhân Việt ở showbiz, Mâu Thủy không quá hot nhưng cũng không bị chìm hẳn. Gần đây, người đẹp bất ngờ nhắc lại tin đồn bị mất cơ hội thi Hoa hậu Trái đất 2018. Theo Á hậu Mâu Thủy , lý do cô bị vụt mất cơ hội là vì không chịu chi 5 tỷ. Hiện tại, ồn ào này vẫn chưa dứt khi ông bầu Phúc Nguyễn liên tục đáp trả Mâu Thủy. Mời quý độc giả xem video "Mâu Thủy chia sẻ làm nhiều việc vì gia đình". Nguồn Youtube/vtc