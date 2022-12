Mẫu nhí đáng yêu đóng con gái Quỳnh Kool trong “Đừng làm mẹ cáu“

Nguyễn Ngọc An Nhiên (Cherry An Nhiên) là diễn viên nhí của phim " Đừng làm mẹ cáu". Trong "Đừng làm mẹ cáu", Cherry An Nhiên vào vai bé Happy - con gái của Hạnh (Quỳnh Kool). Happy không phải con ruột của Hạnh nhưng được Hạnh chăm bẵm khi vừa lọt lòng. Mẹ của Happy là chị gái không cùng huyết thống với Hạnh. Sau một vụ tai nạn giao thông, mẹ đẻ của Happy đã qua đời. Để có tiền cho bé Happy ăn học, Hạnh vất vả mưu sinh. Khi phim "Đừng làm mẹ cáu" lên sóng, An Nhiên nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Mẹ của An Nhiên là Nguyễn Ly Ly - người từng nổi đình đám với danh xưng "cô giáo tiểu học xinh như búp bê". Bé An Nhiên thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ như làn da trắng, đôi mắt to tròn.Diễn viên nhí phim "Đừng làm mẹ cáu" làm người mẫu từ khi còn rất nhỏ. An Nhiên góp mặt trong rất nhiều show diễn lớn, nhỏ như: Vietnam Junior Fashion Week 10, Show Đôi Chân Biết Hát, show "Ngọn Nến ước mơ", số Tết 2020 của VTV, Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam 2019. An Nhiên còn xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như "Hương vị tình thân", "Đấu trí", "Thương ngày nắng về", "Anh có phải đàn ông không". An Nhiên chụp ảnh kỷ niệm cùng diễn viên Tuấn Tú ở hậu trường "Anh có phải đàn ông không". An Nhiên đóng vai nhỏ trong "Đấu trí". Vẻ ngoài đáng yêu của An Nhiên trong phim "Thương ngày nắng về". Đóng phim "Đừng làm mẹ cáu", Quỳnh Lương bày tỏ sự "ngưỡng mộ" với bé An Nhiên vì gia tài phim "khủng" của cô nhóc. Con gái màn ảnh của Quỳnh Kool tự nhận mình học thoại rất nhanh nên không gặp nhiều khó khăn. Đôi lúc trên trường quay bé An Nhiên quên thoại, đạo diễn Vũ Minh Trí sẽ đóng vai trò nhắc thoại. Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

